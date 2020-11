Sony Playstation 5 :

Ce Cyberpunk 2077 va être un jeu gigantesque et à grande échelle est quelque chose que nous savons déjà, bien que maintenant nous avons de nouvelles informations qui peuvent nous permettre d’avoir une idée approximative de l’énorme quantité d’heures que nous devrons consacrer si nous voulons la compléter à 100% quand il sera enfin mis en vente dans les magasins espagnols le 10 décembre sur PS4, Xbox One et PC.

Une aventure gigantesque

Comme commenté Lukasz Babiel par CD Projekt RED, Vous jouez actuellement à un nouveau jeu dans sa difficulté la plus élevée et après plus de 175 heures, vous n’avez toujours pas vu les crédits du jeu., bien qu’il ait également voulu préciser qu’il est normal que ces personnages varient en fonction de notre style de jeu et de ce que nous voulons faire.

“Tous les joueurs n’auront pas besoin de beaucoup de temps pour le consacrer, juste Je joue à un jeu à un rythme très lent sur la difficulté la plus élevée où je joue plus furtivement que d’habitude, j’attrape tout ce que je vois et j’utilise toutes les fonctionnalités du jeu », a expliqué Babiel.

Que ce soit d’une manière ou d’une autre, ce que je sais semble clair, c’est que de nombreuses heures de plaisir nous attendent à explorer les rues de Night City et si nous voulons tout voir, nous allons devoir investir énormément de temps pour le faire.

Le 10 décembre enfin dans les magasins du monde entier

Par chance, il reste très peu de chose pour que le prochain travail de CD Projekt RED devienne enfin réalité après de nombreux retards qui ont conduit au report du jeu au 10 décembre. Nous avons également profité de l’occasion pour vous rappeler que cet été chez Vandal nous avons eu l’occasion de l’essayer et nous vous avons apporté quelques impressions dans lesquelles nous avons conclu que “ce premier contact avec Cyberpunk 2077 n’aurait pas pu nous laisser plus satisfaits”.