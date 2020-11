Sony Playstation 5 :

CD Projekt RED discute de ses projets avec le contenu téléchargeable Cyberpunk 2077 et les extensions d’histoire après le lancement du jeu, qui aura lieu le 10 décembre. De plus, nous connaîtrons plus d’informations sur le jeu multijoueur se déroulant dans cet univers au premier trimestre 2021, selon l’étude. Cyberpunk 2077 sera en vente sur PC, PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One et Google Stadia, et l’année prochaine une mise à jour sera publiée pour tirer parti des fonctionnalités des nouvelles consoles – initialement elles fonctionneront avec une rétrocompatibilité et en améliorant certaines aspects de la performance.

L’annonce du contenu téléchargeable était prévue avant le lancement de Cyberpunk 2077, mais les derniers retards et l’impact du COVID-19 ont affecté la planification initiale. Des extensions de l’histoire, il a été dit que “Ils ne seront pas meilleurs que le DLC The Witcher 3”, c’est-à-dire que ses deux grandes extensions qui ont ajouté 30 heures de plus de jeu, en plus de 16 petits DLC.

Le projet avec le multijoueur

Concernant le multijoueur, en début d’année on disait qu’il n’arriverait pas avant 2022, mais il n’a pas de date estimée et moins maintenant avec l’impact du coronavirus. Ce n’est pas un petit plus pour Cyberpunk 2077 mais un blockbuster: «C’est une autre grosse production. Nous le considérons comme un produit indépendant. Évidemment, ce n’est pas complètement différent car il dérive de l’univers Cyberpunk et est étroitement lié au concept du jeu solo de Cyberpunk 2077 », a déclaré Adam Kiciński, PDG de CD Projekt RED.« C’est une autre production indépendante et une autre équipe travaille dessus. . On ne parle pas beaucoup des futurs produits, ceux qui sortent après Cyberpunk. Restez à l’écoute pour le premier trimestre de l’année prochaine lorsque nous mettrons à jour notre stratégie. “

Au cours des derniers jours, nous avons vu le premier aperçu des versions de console, Xbox Series X | S et Xbox One X ainsi que PlayStation 5 et PS4 Pro.