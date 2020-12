Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est déjà en vente en Espagne. Après des années d’attente depuis son annonce, CD Projekt RED a sorti son ambitieux RPG sur consoles et PC que nous avons revu sur Vandal avec un score exceptionnel. Cependant, De nombreux critiques soulignent la quantité de bugs dans le jeu et les mauvaises performances – à ce moment – dans les modèles originaux de PlayStation 4 et Xbox One, qui était la raison de son dernier retard. Les réseaux sociaux ont été remplis de vidéos de ces erreurs et certaines analyses ont examiné comment cela fonctionne dans différentes générations.

Le développeur a promis que le correctif de publication résoudrait certains des problèmes les plus graves et il est probable que beaucoup de ces vidéos ont été enregistrées avant leur installation, avec des copies qui ont fui avant leurs débuts. Les bugs vont des plus innocents avec des effets “drôles” à se bloque, écrans fixes, personnages mal modélisés, chargement lent de la texture, résolution inférieure à la norme et cadence image par seconde presque illisible.

Sur PC, l’expérience semble bien meilleure -et pas seulement à cause des différences graphiques-; Bien que cela n’échappe pas à certains problèmes, il semble que la mise à jour des pilotes vers la dernière version corrige la plupart des problèmes de performances. Dans notre analyse PC nous vous avons dit que “certains ennemis sont restés coincés pendant notre partie et nous avons pu les tuer facilement ou un autre bug ennuyeux qui a fait, en posant les corps des rivaux que nous avions envoyés dormir grâce à la furtivité, leurs corps exploser, les tuant quand on veut juste les écarter sans mettre fin à leurs vies. “

Performances sur consoles

Il est encore tôt pour une analyse détaillée des performances sur les différentes consoles, et des mises à jour devraient également peaufiner l’expérience. Cependant, certaines vidéos ont déjà été encouragées à comparer le jeu et, alors que sur PS5 ou Xbox Series X, il fonctionne à 60 fps, sur PS4 et Xbox One, il peut descendre à 17 fps comme d’habitude, et même la Xbox One X a du mal à maintenir 30 ips.

“J’ai vu des baisses de framerate, d’interface et de textures pop-in, ainsi qu’une image floue dans l’éclairage et les reflets qui ils m’ont donné l’impression de jouer à la PS3 ou à la Xbox 360, ou du moins un jeu moderne avec des graphismes sur des paramètres ultra bas “, dit Kotaku à propos de son expérience sur Xbox One.” Ma version est 1.0.0.6 qui semble être antérieure au patch du premier jour, mais cela ne me permettra pas d’installer plus, même de rétrograder nouveau tout le jeu. On ne sait pas combien de personnes connaissent des performances médiocres sans le patch. Les joueurs Xbox One et PS4 ont signalé des problèmes similaires sur Twitter, ne sachant pas s’ils avaient la mise à jour ou comment la télécharger. “

Il s’agit de Cyberpunk 2077 – PS4 version 1.00. La résolution est littéralement inférieure à 720p et le jeu prend 20 secondes pour charger les textures. Inexcusable. Insondable. Injouable. pic.twitter.com/AZ2OPTnkdL Michael fait la vie (@MichaelDoesLife) 9 décembre 2020

Nous vous rappelons qu’au-delà de la performance, Cyberpunk 2077 dans la nouvelle génération de consoles n’apporte pas beaucoup plus de changements. Une mise à jour gratuite sera lancée en 2021 qui fournit des améliorations techniques plus avancées et rapproche les versions de la console du PC, qui utilise par exemple un éclairage par lancer de rayons pour améliorer ses reflets et ses ombres.

Les erreurs captées par les joueurs et l’humour de la communauté

Comme nous l’avons dit, certains de ces échecs ne vont pas au-delà de l’anecdote, mais d’autres sont beaucoup plus graves. Parmi les premiers, on peut voir que les joueurs ont vu comment les parties génitales de leur personnage – l’un des aspects configurables dans leur éditeur – traversent le pantalon, provoquant un effet de “low fly”.

@CDPROJEKTRED est-ce normal ??? 😐 pic.twitter.com/fV8SjtgnWl Oscar (@OscarPuVa) 9 décembre 2020

Meilleur glitch #Cyberpunk jusqu’à présent, absolument parfait 10/10 pic.twitter.com/xzgAH1uHYw FISK (@FiskyBizniz) 9 décembre 2020

La communauté a pris la performance sur les anciennes consoles avec humour, critiquant son état avec une photographie de jeux de 128 ou 32 bits. “Il s’agit de Cyberpunk 2077 version 1.00 sur PS4. Basse résolution de 720p et prend 20 secondes pour charger les textures. Aucune excuse”, explique un utilisateur sur Twitter avec une image de Bubsy 3D.

Un jeu immersif, quand tout fonctionne

Dans la revue PC, nous vous avons dit que “Cyberpunk 2077 est une œuvre unique et, peut-être, c’est le meilleur jeu de rôle avec un thème cyberpunk et futuriste que nous ayons joué au cours de la dernière décennie, un titre très spécial qui donne une leçon sur ce à quoi devrait ressembler une immersion dans un jeu vidéo, comment ce médium peut nous mettre en relation de manière unique et inaccessible à travers le cinéma ou la littérature avec notre personnage, avec les histoires que nous vivons et les êtres qui habitent autour de nous dans cette vie parallèle que nous offre le nouveau CD Projekt “.

“Cependant, ce travail, comme les habitants de Night City, comme chacun de nous n’est pas parfait et a aussi ses défauts sous la forme de nombreux bugs et de certaines mécaniques comme le combat au corps à corps, trop rude, qui fait parfois grincer le titre et qui peut alourdir l’expérience de tous ceux qui recherchent un pari plus rond au niveau jouable que le jeu de rôle. “