Cyberpunk 2077, maintenant disponible sur PC et consoles, permet aux joueurs d’explorer Ville de nuit en toute liberté, avec cette immense métropole garder derrière ses murs toute une gamme de secrets… inattendu. Comme le bijou que le joueur @WiyoExp a trouvé: l’EMOSIDO peint DECEIVED, qui est si populaire sur les réseaux sociaux, se trouve dans l’un des quartiers de la ville futuriste. “Ce n’est pas possible”a écrit WiyoExpres. Mais oui, je sais que ça peut l’être.

Eh bien, passez un bon moment, messieurs

EMOSIDO TROMPÉ dans Night City

C’est l’un des mèmes espagnols les plus populaires, avec «Vanpiro Esisten». Bien qu’il circule sur les réseaux sociaux depuis des années, la vérité est que l’emplacement de l’EMOSIDO peint DECEIVED a été découvert relativement récemment: il est situé au sud de la péninsule ibérique, plus précisément dans la municipalité de Maire de Guadara, à Seville. Maintenant, cependant, il a faire partie de l’histoire du jeu vidéo grâce à être inclus dans Cyberpunk 2077 et son gigantesque Ville de nuit.

Ce n’est pas la première fois que ce mème apparaît dans un jeu vidéo, et on suppose qu’il y a un autre espagnol travaillant dans le département artistique de Cyberpunk 2077. La même chose s’est produite avec Playerunknown’s Battlegrounds: avec l’arrivée de la saison 9, deux Espagnols qui travaillent dans la célèbre bataille royale ont inclus ce joyau avec “Amancha es el demoo” et “Salchipapas la tigresa “.

Vous me demandez plusieurs emplacements, voici le tennis

“Ce n’est pas possible”

De nombreux joueurs ont interrogé WiyoExpres sur la emplacement du graffiti dans Night CityDonc, sur ces lignes, nous vous avons laissé la carte pour que vous puissiez maintenant vous immerger dans le jeu vidéo CD Projekt et rechercher cette devise quasi espagnole. Il convient de noter, comme le précise le joueur, que Ce n’est pas un choix lors de la localisation du jeu en espagnol, mais le graffiti est intégré dans le titre tel quel: “Remarquez que j’ai le jeu en anglais. C’est un détail d’environnementC’est comme ça pour toutes les langues, et cela le rend encore plus magique. “Le graffiti apparaît à côté de” NCPD (département de police du comté de Nassau), enculés! “

CD Projekt RED, quant à lui, a promis des améliorations de performances sur les versions PS4 et Xbox One, qui sera disponible entre les mois de janvier et février. Pour les joueurs mécontents de ces versions, ils peuvent demander un remboursement.

“CD Projekt nous donne l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières années, un monde bouleversant, sublime et immersif qui nous fait nous sentir connectés à une réalité alternative », écrivons-nous dans notre analyse. Nous vous invitons également à consulter notre guide.