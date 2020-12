Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est sorti avec une série de problèmes techniques, en particulier dans les versions de PS4 et Xbox One, qui ont transformé sa première en un feuilleton comprenant des retours massifs, le retrait du jeu du PS Store et même des recours collectifs. Tout cela affectera inévitablement le contenu futur du RPG futuriste; Adam Kicinski, PDG de CD Projekt RED, l’a admis lors d’une récente réunion avec des investisseurs.

Plus précisément, Kicinski a répondu à une question sur le Cyberpunk 2077 multijoueur, qui est conçu comme un produit indépendant qui aller de l’avant, même après la sortie du DLC pour un seul joueur. Le PDG du studio polonais a déclaré aux investisseurs que se concentrent actuellement sur le dépannage du jeu de base et qu’ils ne parleront de multijoueur qu’au début de l’année prochaine.

“Nous nous concentrons sur l’amélioration de Cyberpunk 2077”

“Pour le moment, laissez-nous contrôler cette situation et permettez-nous de faire quelques évaluations supplémentaires. [el multijugador] c’est trop loin pour nous; Nous ne savons pas encore quand et pour le moment, nous nous concentrons sur l’amélioration de Cyberpunk 2077. Nous en parlerons au début de l’année prochaine.“A expliqué Kicinski aux investisseurs.

Il est bien compris que La première mouvementée de Cyberpunk 2077 a perturbé tous les plans de CD Projekt RED; Initialement, la société a annoncé que de nouveaux packages de contenu supplémentaires seraient annoncés après le lancement du mode solo, mais selon les mots du PDG, ces DLC et le mode multijoueur ont désormais un niveau de priorité inférieur à celui des solutions à de multiples problèmes techniques du jeu de base.

Cyberpunk 2077 est disponible sur Xbox One, PC et Stadia. Il peut également être joué dans PS4, mais seulement si vous l’aviez déjà avant ou si vous l’achetiez au format physique, puisque son édition numérique a été retirée du PS Store jusqu’à nouvel ordre. Plus tard Des versions de nouvelle génération seront également publiées pour PS5 et Xbox Series X / S, bien qu’actuellement, ils peuvent être lus sur ces consoles grâce à leur compatibilité descendante.