Marcin Iwinski, co-fondateur et directeur général adjoint de CD Projekt Red, est apparu dans une vidéo d’environ cinq minutes présentant des excuses pour l’état dans lequel Cyberpunk 2077 a été publié. prendre la responsabilité, avec le conseil d’administration, des versions critiquées de PS4 et Xbox One du titre, et explique pourquoi ils ont été publiés dans les magasins de cette façon. Il offre également un feuille de route pour 2021 sans dates mises à jour spécifiques de corrections de bogues, DLC et mise à niveau vers des versions de PS5 et Xbox Series X / S.

«La version console de Cyberpunk 2077 ne répondait pas aux normes de qualité que nous voulions qu’elle respecte. Moi et toute l’équipe de direction, ressentons vraiment cela et dans cette vidéo, j’en accepte la responsabilité, “Iwinski commence par dire.” S’il vous plaît, ne blâmez aucune de nos équipes pour ce qui est arrivé. Ils sont tous incroyablement talentueux et travailleurs. “

“C’est moi-même et le conseil d’administration qui prenons la décision finale et c’était notre décision de lancer le jeu»continue le gérant.« Bien que, croyez-moi, Nous n’avons jamais essayé de faire arriver quelque chose comme ça. Je vous assure que nous ferons tout notre possible pour regagner votre confiance. »Iwinski assure que pendant le processus de test ou de test n’a pas été mis au jour “de nombreux problèmes que vous avez expérimenté en jouant au jeu. “

Le fondateur du studio polonais explique qu’à l’approche du jour du lancement (10 décembre), voir que le jeu sur consoles s’est amélioré chaque jour: “[…] nous pensions vraiment pouvoir atteindre la dernière mise à jour zero-day. “C’est grâce au travail sur ce correctif, dit-il, que les médias et les critiques n’a reçu les versions de console que le 8 décembre. La version PC a été publiée dans les médias la première semaine du même mois.

La première mise à niveau majeure arrivera dans 10 jours

Iwinski s’assure que l’équipe travaille sur le patchs futurs sans faire “d’heures supplémentaires obligatoires” et veille à ce que “éviter le crunch dans tous nos futurs projets” soit l’une des principales priorités de la marque. Sur ces patchs, ils ont promis deux grosses mises à jour pour améliorer les performances sur PS4 et Xbox One (également avec des améliorations sur PC) en janvier et février. “La première mise à jour sera publié dans les 10 prochains jours et être suivie d’une mise à jour plus importante et plus significative dans les semaines qui suivront. “

Au cours des prochains mois, ils publiant régulièrement de petits et grands patchs pour console et pour PC qui visent à offrir “une meilleure expérience du jeu”. Les premiers contenu supplémentaire gratuit ils ont été reportés pour donner la priorité à ces améliorations et plus de détails seront publiés “dans les mois à venir”. Une image d’une feuille de route estimée indique que le le premier DLC gratuit arrivera quelque temps avant le milieu de l’année, tandis que la mise à jour gratuite pour Xbox Series X / S et PS5 Je sais aller à seconde moitié de 2021.

La différence entre PC et consoles: “Nous avons rendu la tâche encore plus difficile pour nous-mêmes”

Le PDG a également offert une explication technique sur pourquoi y a-t-il tant de différences entre les versions informatiques et les versions PS4 et Xbox One; explique que le problème principal est dû au vitesse de transfert de données interne consoles de la dernière génération. De plus, il souligne qu’en raison de la façon dont le jeu est développé, il n’est pas facile de réduire ses exigences matérielles.

«Cyberpunk 2077 est ambitieux dans sa portée, il dispose d’une multitude d’objets personnalisés, de systèmes interactifs et de mécaniques», explique le responsable. “Dans le jeu, tout n’est pas étendu sur un terrain plat où nous pouvons rendre les choses moins ardues pour le matérielmais plutôt condensé dans une grande ville et dans un environnement relativement déchargé. “A cela il faut ajouter que l’équipe axé sur le fait de rendre le jeu «superbe sur les ordinateurs» pour plus tard “l’adapter aux consoles; en particulier à l’ancienne”.

Cependant, bien que au début, cela ne semblait pas être une tâche “super difficile” puisqu’ils connaissaient la différence de puissance entre les systèmes, “le temps a prouvé que nous sous-estimons la tâche”note le PDG avant d’expliquer le problème plus en détail: «Le coupable principal il fallait constamment améliorer notre système de streaming en jeu pour les consoles de la vieille génération. “

“Le streaming est responsable de« faire le plein »du moteur [grfico] avec ce que vous voyez à l’écran et avec les mécanismes du jeu », poursuit-il.« Puisque la ville est si bondée et que le bande passante du disque [duros] des consoles de l’ancienne génération C’est ce que c’est, c’est quelque chose qui nous met constamment à l’épreuve. “

Cyberpunk 2077 est disponible dans les magasins en Espagne (c’était le jeu le plus vendu dans GAME le mois dernier) et dans le reste du monde depuis 10 décembre pour PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. Cependant, le magasin numérique Le PlayStation Store l’a retiré de la vente, bien que l’étude prétende travailler avec Sony pour être à nouveau disponible à acheter sur cette plateforme “dès que possible”. De même, Iwinski s’assure que les retours promis sont exécutés: “[…] nous venons d’envoyer notre première vague de remboursements “.