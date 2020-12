Sony Playstation 5 :

Le lancement de Cyberpunk 2077 c’est une catastrophe: Ses mauvaises performances sur PS4 et Xbox One ont tellement laissé à désirer que CD Projekt RED a admis sa culpabilité et après s’être excusé, ils ont encouragé ceux qui étaient mécontents à revenir au jeu. La conséquence directe a été vue aujourd’hui lorsque la société polonaise a fortement chuté en bourse après le retrait du jeu du PS Store de PS4. Désormais, des conflits internes entre les développeurs et les chefs de studio sont révélés.

Apparemment, selon les informations de Bloomberg, CD Projekt RED a tenu une réunion hier avec les développeurs de jeux, ceux qui y ont travaillé directement dans des conditions déplorables. Certains détails de cette réunion sont apparus montrant que les développeurs ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont les principaux responsables de l’étude ont géré le lancement de Cyberpunk 2077. Les patrons ont commencé ladite réunion s’excuser avec vos employés par l’état dans lequel le jeu est sorti.

“Comment pouvez-vous faire un jeu sur l’exploitation des entreprises tout en nous forçant à craquer?”

Il semble, comme l’ont rapporté les personnes présentes lors de la réunion, que les responsables de l’étude ont dû répondre questions en colère Certains d’entre eux étaient liés à la réputation de CD Projekt RED après l’échec désastreux de Cyberpunk 2077. Ils ont également été interrogés sur les différents délais qui leur ont été imposés au cours des années de développement, qu’ils ont jugés irréalistes, et sur Les longues périodes d’exploitation par le travail ou de crise ceux qui ont fait face.

Un autre développeur a demandé: Pourquoi l’entreprise a-t-elle dit que le jeu était terminé en janvier alors que ce n’était pas vrai? Bien que Cyberpunk ait été retardé 3 fois, le consensus des employés actuels et anciens parlant à Bloomberg est que leurs délais – fixés par la direction – étaient toujours irréalistes. – Jason Schreier (@jasonschreier) 18 décembre 2020

Jason Schreier, un journaliste de Bloomberg, mentionne certaines de ces questions sur son compte Twitter personnel. Un développeur a demandé à ses patrons pourquoi ils avaient dit en janvier que le jeu était terminé alors que ce n’était manifestement pas le cas – c’était le mois où Cyberpunk 2077 avait été retardé pour la première fois – alors que un autre a demandé comment ils avaient pu créer un jeu sur l’exploitation des entreprises tout en forçant les développeurs à craquer.