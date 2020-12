Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 a été mis en vente avec une première quelque peu cahoteuse, principalement en raison de ses mauvaises performances techniques sur PS4 et Xbox One, mais aussi pour d’autres types d’aspects qui ont fait ressortir le côté le plus humoristique de la communauté. Le dernier en date est que les joueurs du titre CD Projekt RED ont pris conscience de l’existence de une capacité à débloquer qui ne sert pratiquement à rien.

La compétence en question est appelée Commando dans la version anglaise du jeu et est un passif qui à son premier niveau, il vous donne la possibilité de devenir indétectable sous l’eau. Que les ennemis ne puissent pas vous trouver lorsqu’ils sont submergés est quelque chose qui pourrait sembler très utile, si ce n’était pour le dans Cyberpunk 2077, il n’y a pratiquement pas d’eau. Pourquoi voudrait-on passer inaperçu sous l’eau dans une ville d’une ville où l’asphalte est prédominant?

DLC possible ou contenu coupé?

“Si jamais vous vous sentez inutile, souvenez-vous que cette capacité existe”dit l’utilisateur qui a publié l’image dans la section Cyberpunk 2077 sur Reddit. Le reste des gens a mis peu de temps à emboîter le pas: “Vous vous sentirez ridicule quand le DLC CyberAtlantis sortira”, plaisante l’un d’eux “C’est très utile pour ma construction de grenouille”répond à un autre.

Compte tenu de la futilité flagrante de cette capacité, la théorie qui prend le plus de poids en ce moment est qu’elle est plus contenu supplémentaire futur avec de nouveaux domaines où il a une certaine utilité. D’autres, comme le médium Gamerant, pensent que l’inclusion de cette capacité correspond à certaines zones coupées lors du développement du jeu et quoi, peut-être, CD Projekt RED prévoyait initialement d’introduire plus de zones d’eau de ceux qui ont fini par atteindre le match.

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur PS4 (uniquement au format physique), Xbox One, PC et Stadia. Bientôt sur PS5 et Xbox Series X / S, bien que la date de sortie de ces versions soit inconnue.