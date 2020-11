Sony Playstation 5 :

Après de nombreux retards et si rien ne va de nouveau à la dernière minute, dans moins d’un mois nous arpenterons enfin les rues de Ville de nuit quand Cyberpunk 2077 sera enfin mis en vente dans les magasins espagnols 10 décembre pour PC, PlayStation 4 et Xbox One (Les versions PS5 et Xbox Series X / S n’arriveront que l’année prochaine.)

Avec sa version finale sur le point de sortir, CD Projekt RED a souhaité mettre à jour les exigences minimales et recommandées de la version PC, nous proposant différentes configurations d’équipement pour pouvoir jouer en 1080p avec les options en bas, à 1080p en haut, à 1440 en ultra et 4K en ultra, en plus des différentes options de ray tracing que nous aurons à disposition si notre compatible est suffisamment puissant pour il.

Exigences

Donc, Nous vous laissons ci-dessous toutes les exigences qui viennent d’être confirmées:

1080p avec des graphismes faibles

SW: Windows 7 ou 10Processeur: Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310Mémoire: 8 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon RX 470Espace de rangement: 70 Go d’espace disponible (SSD recommandé)

1080p avec des graphismes élevés

SW: Windows 10Processeur: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200GMémoire: 12 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 590Espace de rangement: 70 Go d’espace SSD disponible

1440p avec des graphismes ultra

SW: Windows 7 ou 10Processeur: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200GMémoire: 12 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XTEspace de rangement: 70 Go d’espace SSD disponible

2160p avec des graphismes ultra

SW: Windows 7 ou 10Processeur: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 3600Mémoire: 16 Go de RAMGraphique: NVIDIA GeForce RTX 2080S ou AMD Radeon RX 6800 XTEspace de rangement: 70 Go d’espace SSD disponible

1080p avec RT entre les deux

SW: Windows 7 ou 10Processeur: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200GMémoire: 16 Go de RAMGraphique: RTX 2060Espace de rangement: 70 Go d’espace SSD disponible

1440p avec RT en ultra

SW: Windows 7 ou 10Processeur: Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 3600Mémoire: 16 Go de RAMGraphique: RTX 3070Espace de rangement: Disque SSD de 70 Go

2160p avec RT en ultra

SW: Windows 7 ou 10Processeur: Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 3600Mémoire: 16 Go de RAMGraphique: RTX 3080Espace de rangement: 70 Go d’espace SSD disponible