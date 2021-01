Sony Playstation 5 :

On ne peut nier que le lancement de Cyberpunk 2077 a été, pour le moins, cahoteux: il a causé des pertes millionnaires à CD Projekt RED et a fait l’objet de colère et d’indignation au sein de la communauté pour ses mauvaises performances sur les consoles PS4 et Xbox One. Cette situation a conduit le studio polonais à faire face à un recours collectif, et ses problèmes ne s’arrêtent pas là. Sur Reddit, il y a eu les déclarations d’un prétendu collaborateur qui prétend que le contenu du jeu a été coupé, et prévoit également que il y aura des départs massifs de l’étude. CD Projekt a fait écho à ces mots indiquant que cette histoire est “fausse”.

Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs, mais cette fois nous voulions faire une exception car cette histoire n’est tout simplement pas vraie.https: //t.co/JuOTY2qJbM— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 janvier 2021

Cyberpunk 2077 nie les rumeurs récentes

Le rapport de employé présumé de CD Projekt Red stipule que Cyberpunk 2077 fini se passer d’une grande partie de son contenu. Il fait valoir qu’une importante section souterraine et d’égouts de Night City, où se déroule l’action du jeu, a été abandonnée car “avait l’air moche” selon les dirigeants. À son tour, il ajoute que il y avait des sous-intrigues impliquant des prêtres et Hare Krishna; tandis que le personnage de Keanu Reeves, Johnny Silverhand, inspiré à l’origine par Solid Snake de David Hayter et l’acteur Cillian Murphy (Peaky Blinders).

À son tour, cette personne affirme également que Le moral du personnel de CD Projekt est “au plus bas”, chose dont on parlait à l’époque: plusieurs développeurs ont montré leur colère auprès des responsables de l’étude, alors qu’il faut se rappeler qu’ils travaillaient dans des conditions déplorables et très critiquées par le secteur. En plus de cette situation, Sony semble furieux contre l’étude “en raison de l’énorme volume de demandes de remboursement”. En ce sens, il assure que “il y aura une réunion avec les dirigeants de Sony pour trouver un moyen d’indemniser les joueurs qui menacent prendre des mesures juridiques“.

“C’est un mélange d’arrogance et d’incompétence profonde de la part de certains grands noms d’ici.”

Il tient également que les correctifs destinés à corriger les bogues techniques du jeu ne seront pas prêts avant juin 2021. De cette manière, il affirme que la situation que traverse actuellement CD Projekt: “C’est un mélange d’arrogance et d’incompétence profonde de la part de certains grands noms d’ici.”. La vérité est que les responsables du studio eux-mêmes ont admis avoir sous-estimé les problèmes qui existent avec les versions PS4 et Xbox One du jeu.

Réponse de CD Projekt: cette histoire est fausse

La même étude a fait écho aux déclarations de cet employé présumé via le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077: «Normalement, nous ne commentons pas les rumeurs, mais cette fois nous voulons faire une exception», ont-ils écrit, «car cette histoire n’est tout simplement pas vraiePendant ce temps, l’équipe dit qu’elle se défendra “vigoureusement” contre les poursuites: “