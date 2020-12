Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 fait ses débuts demain 10 décembre tous les deux dans PC (Steam, GOG, Epic Games Store) comme dans PlayStation 4 et Xbox One. Le titre plonge les joueurs dans le violente ville de nuit noire, où nous aurons l’opportunité de vivre l’un des expériences de jeu de rôle plus ambitieuses du monde du jeu vidéo. Dans Vandale nous voulions partager avec vous notre analyse du jeu, via notre chaîne YouTube et écrit:

Cyberpunk 2077: l’énorme nouveau RPG de CD Projekt RED arrive

Basé sur le jeu de rôle créé par Mike Pondsmith, Cyberpunk 2020, ce titre nous invite à faire partie de une histoire qui nous emmène dans un monde dystopique. Une réalité où la technologie fait partie de la vie humaine… et leurs propres corps. C’est un jeu de rôle et une action à la première personne, où les utilisateurs devront incarner le personnage de V, que nous pouvons entièrement personnaliser à notre guise. “Ce RPG vient bouleverser le genre, et nous offrir l’un des titres les plus immersifs et accablants de ces dernières années“, nous maintenons dans notre vidéo.

Avec V, nous prendrons conscience de la réalité entourant ce mercenaire: nous vous accompagnerons pour bâtir une réputation dans Night City, et en fonction des décisions – beaucoup d’entre elles inconfortables – des joueurs de faire de V un héros … ou juste un autre méchant de cette ville. “L’histoire nous a enchantés à la fois pour sa puissance d’intrigue et pour tous les problèmes qu’elle traite”, valeur Sal gonzlez dans la narration vidéo. “Il a un excellent niveau narratif”.

“L’un des titres les plus immersifs et les plus impressionnants de ces dernières années”

Tout au long du jeu, nous découvrirons également histoires secondaires, et nous entrerons en conflit ou en harmonie avec les différentes factions qui habitent Night City. “Cyberpunk 2077 est un jeu qui mijote le mieux, explorer Night City petit à petit, sereinement, sans hâte… sans se fixer comme objectif de faire passer le jeu en peu de temps », avons-nous également souligné.

Quant à mécanique de combat, nous avons noté ce qui suit: “Au début du jeu, il me semblait que le temps de tuer les ennemis était trop long et la mêlée était lente un peu et je trouve cela un peu grossier par rapport au reste du jeu dans son ensemble, qui est plutôt bon et répond à tous les aspects“.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible Demain 10 décembre sur PC, PS4 et Xbox One. “CD Projekt nous donne l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières années, un monde bouleversant, sublime et immersif qui nous fait nous sentir connectés à une réalité alternative », écrivons-nous dans notre analyse par écrit.