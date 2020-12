Sony Playstation 5 :

CD Projekt vient de publier le remorque de lancement de Cyberpunk 2077, son nouveau qui arrive cinq ans après The Witcher 3: Wild Hunt, et qui sera mis en vente ce jeudi 10 décembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, et qui sera également compatible avec les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité. Cette nouvelle bande-annonce se concentre sur le protagoniste de l’histoire, V, et nous montre beaucoup de personnages que nous rencontrerons dans cette aventure ambitieuse.

Huit ans d’attente se terminent

Annoncé en mai 2012, Cyberpunk 2077 est le projet le plus ambitieux à ce jour du Poles CD Projekt, et sans aucun doute l’un des RPG les plus ambitieux de tous les temps. Situé dans l’univers du jeu de rôle i> Cyberpunk 2020 créé par Mike PondsmithIl semble que l’attente en a valu la peine et elle a été unanimement saluée par la critique, malgré quelques inconvénients, comme nous l’avons également expliqué dans notre analyse:

“Cyberpunk 2077 est une œuvre Célibataire et peut-être le meilleur RPG futuriste sur le thème du cyberpunk que nous ayons joué au cours de la dernière décennie, un titre très spécial qui donne une leçon sur ce que devrait être l’immersion dans un jeu vidéo, comment ce médium peut nous rapprocher de manière unique et inaccessible à travers le cinéma ou la littérature de notre personnage, des histoires que nous vivons et des êtres qui nous entourent cette vie parallèle qui nous offre la nouveauté de CD Projekt“.

Restez à l’écoute de Vandal maintenant dans les prochaines heures, nous vous proposerons également notre analyse vidéo et nous jouerons en direct, où nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ce jeu tant attendu.