Le lancement de Cyberpunk 2077 a été marqué par une vive polémique. Le titre de CD Projekt RED, parents de The Witcher 3: Wild Hunt, sont arrivés en Espagne et dans le monde le 10 décembre après trois retards. Cependant, son ambitieuse proposition de jeu de rôle a été entachée par les mauvaises performances et les problèmes techniques que le jeu présente dans les versions PS4 et Xbox One, par rapport à la version PC. En raison du manque de transparence de l’étude, le portail critique OpenCritic a publié une déclaration dans laquelle accuse l’étude polonaise de “comportement trompeur et égoïste”. Il met également en garde contre la disparité entre le jeu sur PC et sur console.

Cyberpunk 2077: OpenCritic charge contre CD Projekt RED

Après 8 ans de cuisine, Cyberpunk 2077 il a été publié le 10 décembre, après que sa date ait été modifiée trois fois. La version PC du jeu était disponible un peu plus tôt du lancement afin de des médias spécialisés effectueront l’analyse du titre, et a été très bien accueilli par la presse malgré. Cet accueil très positifCela a initialement permis au dernier travail de CD Projekt RED de devenir rapidement le “Hall of Fame” d’OpenCritic, avec une note moyenne de 91.

“Cela a mis le jeu au 6e rang de notre Panthéon 2020.”, déclare le co-fondateur d’OpenCritic, Matthew Enthoven, dans un article publié lundi dernier. “Les critiques mentionnaient, presque partout, des bogues importants et des problèmes de performances, mais faisaient toujours la promotion du jeu pour qu’il en vaille enfin la peine. Ce que les joueurs ne savaient pas, c’est que dans les coulisses, CD Projekt RED semble avoir délibérément tenté de dénaturer leur produit.“.

“C’était trompeur, égoïste et exploiteur. Et ils l’ont fait quand même.”

“Ils ont publié des copies de révision PC aux publications avec des ordinateurs haut de gamme et ont exigé qu’aucun de leurs propres enregistrements du jeu ne soit montré”, a poursuivi Enthoven. “Ils n’ont permis à personne de commenter ou de revoir le jeu sur les consoles Xbox One ou PlayStation 4. (…) Ils l’ont fait en sachant que ce qu’ils faisaient était mal. C’était trompeur, égoïste et exploiteur. Et ils l’ont fait de toute façon“.

Avertissement d’OpenCritic aux consommateurs

En plus de publier cette déclaration, le portail d’examen a également ajouté un avertissement pour les consommateurs: “Ce jeu propose disparités significatives en termes de performances, d’expérience du joueur et de scores d’examen entre les versions de PC, de consoles nouvelle génération, de Xbox One et de PS4“Ils soutiennent. Hier encore, nous étions conscients des grandes différences qui existent, sans aller plus loin, entre des jeux comme Grand Theft Auto V (sorti en 2014-2013 sur PC, PS4 et Xbox One) et Cyberpunk 2077 en termes de détails graphiques et jouable.

“L’équipe d’OpenCritic et plusieurs critiques soupçonnent que Le développeur, CD Projekt Red, a intentionnellement cherché à cacher le véritable état du jeu sur Xbox One et PS4, avec des exigences telles que n’autoriser que les images de jeu pré-rendues dans les critiques et ne publiez pas de copies de critiques pour les versions PS4 et Xbox One“, concluent-ils.

Les paroles de CD Projekt RED

Ce même lundi, l’étude polonaise a présenté des excuses et autorisé les retours sur PS4 et Xbox One (retours qui se sont révélés que le PS Store et le Microsoft Store ont refusé cette opération). “Nous aimerions commencer nous vous prions de nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de dernière génération avant sa sortie, et par conséquent, ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat », le message est signé par les dirigeants et dirigeants de l’entreprise. “Nous aurions dû accorder plus d’attention à faire mieux sur PlayStation 4 et Xbox One”.

Pouvez-vous lire l’analyse que nous dédions au jeu depuis Vandal, sachant que cette version du jeu sur laquelle nous travaillons est la version PC.