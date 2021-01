Sony Playstation 5 :

Le lancement de Cyberpunk 2077 est devenu tout un événement, mais peut-être pas pour les raisons que vous attendiez dans CD Projekt RED: le RPG futuriste était l’un des plus recherchés par la communauté de joueurs, mais ses performances techniques médiocres – qui affectent principalement les versions PS4 et Xbox One – ont apporté première robuste. Maintenant, presque un mois après sa sortie, il semble que sur PC, il a également cessé d’être l’un des plus joués sur la plateforme.

Au moins sur Steam et selon les données Githyp, Cyberpunk 2077 a perdu 79% des joueurs depuis son lancement: à cette époque, le jeu CD Projekt RED ne comptait qu’un million de joueurs simultanés sur la plateforme Valve, alors que maintenant, il parvient à peine à rassembler 225000 personnes jouer en même temps. En croisant ces données avec le grand jeu précédent de l’étude, nous voyons que Cyberpunk 2077 perdu ce pourcentage d’utilisateurs trois fois plus vite que The Witcher 3, qui l’a fait en trois mois.

Le média qui a extrait ces données dit, en les commentant, que ce type de chute du nombre de joueurs est souvent observé dans les titres solo en ligne, mais ils ne sont pas typiques d’un jeu en monde ouvert car ils ont tendance à maintenir les chiffres plus longtemps en offrant plus de contenu aux joueurs. L’une des principales plaintes de ceux qui ont essayé Cyberpunk 2077 jusqu’à épuisement est qu’il est manque de contenuprécisément.

De bons chiffres de vente malgré tout

D’un autre côté, le jeu CD Projekt RED pas mal quand il s’agit de ventes– Sur Steam, il a réussi à se classer premier dans la liste des jeux les plus rentables pendant six semaines consécutives. D’autre part, l’étude polonaise a assuré qu’ils avaient déjà vendu plus de 13 millions d’exemplaires. C’est aussi l’un des titres les plus joués sur Steam en 2020, selon une liste récemment publiée par la plateforme elle-même.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4 (format physique uniquement), Xbox One, PC et Stadia. Bientôt également sur PS5 et Xbox Series X / S. Pouvez-vous lire notre analyse de la version informatique ici et notre guide, avec des astuces, des secrets et des conseils, ici.