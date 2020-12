Sony Playstation 5 :

Depuis l’annonce de Cyberpunk 2077 et sa première bande-annonce de gameplay, la communauté n’a cessé de demander la même chose encore et encore: un mode troisième personne. Par défaut, le jeu CD Projekt RED ne peut être expérimenté qu’à la première personne, mais de nombreux utilisateurs ont activement et passivement demandé aux créateurs de créer une caméra permettant de voir le personnage et ainsi de profiter des options de personnalisation de V. Maintenant, grâce à un mod, c’est possible.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo insérée sous ces lignes, un moddeur a réussi à créer un mode caméra à la troisième personne pour Cyberpunk 2077. Dans ce court extrait de gameplay, le personnage ne se déplace qu’à pied le long d’une route solitaire, nous pouvons donc à peine voir comment il interagit avec le reste des mécanismes que nous pouvons réaliser dans le jeu. Toutefois, Cela nous aide à avoir une idée de ce que sera l’expérience si au lieu de la première personne nous pouvions jouer à la troisième personne.

Un mod qui ne continuera pas à se développer

Ce mod, en fait, Il n’est pas prévu que le jeu soit joué avec ce type de caméra.: Son auteur, Cineagle, se consacre à bricoler des jeux pour changer des aspects spécifiques comme celui-ci, et a même joué avec la prise de vue des voitures de Cyberpunk 2077. Il dit que le animations utilisés pour le personnage de cette vidéo sont réaffecté à d’autres PNJ du jeu, mais pourraient être davantage personnalisés ou même en créer de nouveaux pour leur donner plus de réalisme. Même ainsi, il assure qu’il ne se plongera pas plus dans ce mod car il est plus intéressé par d’autres jeux.

Cyberpunk 2077 est disponible sur Xbox One, PC et Stadia. Pour le moment, la version PS4 est toujours hors du PS Store en raison de ses performances techniques irrégulières sur la console Sony, bien qu’elle puisse toujours être achetée en édition physique. Plus tard, il viendra également sur PS5 et Xbox Series X / S.