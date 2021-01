Sony Playstation 5 :

Le lancement étoilé de Cyberpunk 2077 a fait la une des journaux depuis son arrivée sur les marchés espagnol et mondial, le 10 novembre de l’année dernière. A cette époque, le titre de CD Projekt RED s’introduit dans les plates-formes de PC, PS4 et Xbox One, sa version console étant en proie à des bugs et une optimisation technique qui laissait beaucoup à désirer. Après qu’un cabinet d’avocats a déposé un recours collectif contre le studio polonais, l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs est maintenant entré en scène. De cette institution, ils ont mis la loupe dans les bureaux de CD Projekt RED pour vérifier comment ils vont gérer cette situation. Si vous ne suivez pas les procédures attendues, ils pourraient faire face à une énorme amende.

Cyberpunk 2077 et le bureau des consommateurs polonais

Les problèmes de Cyberpunk 2077 et CD Projekt RED Il semble qu’ils se poursuivront tout au long de 2021, c’est l’une des sorties les plus catastrophiques de l’histoire du jeu vidéo. Si la réputation du studio polonais n’était pas déjà assez entachée, la situation a fini par attirer l’attention de l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK). Cette institution gouvernementale est responsable de fournir des informations, de l’aide et des conseils aux citoyens pour protéger vos droits en tant que consommateurs et utilisateurs.

Malgorzata Cieloch de l’UOKiK a révélé dans une interview avec le média Dziennik Gazeta Prawna (va Benchmark) que le bureau du gouvernement suivre les progrès de l’étude polonaise sur les correctifs promis, destiné à mettre à jour les versions console du jeu, les plus touchées. En outre, ils vérifieront comment CD Projekt traite les acheteurs de jeux mécontents. Si l’entreprise ne répond pas aux attentes, elle peut encourir une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires annuel.

“Nous allons vérifier le fonctionnement du fabricant”

“Nous vérifierons comment le fabricant travaille pour apporter des corrections ou résoudre des difficultés qui empêchent le jeu de fonctionner sur différentes consoles, mais aussi comment vous comptez agir vis-à-vis des personnes qui se sont plaintes et qui sont insatisfaites à l’achat pour ne pas pouvoir jouer au jeu sur votre ordinateur malgré les garanties antérieures du fabricant », indique la déclaration.

Si cette situation dans laquelle CD Projekt doit faire face à une amende ne sera probablement pas atteinte, ce qui est indéniable la réputation de l’entreprise a été gravement endommagée. Le portail critique Open Critic a également publié une déclaration dans laquelle il accusait l’entreprise d’avoir fait preuve d’un comportement «trompeur et égoïste», déclarant que l’étude aura complètement caché l’état dans lequel les versions de PS4 et Xbox One étaient. «C’était trompeur, égoïste et exploiteur. Et ils l’ont fait de toute façon“.