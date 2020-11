Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 présente le premier gameplay sur PS4 Pro et PS5, une semaine après avoir vu le jeu CD Projekt RED sur les consoles Xbox. Il sort le 10 décembre.

Au fil des jours, le jour qui semblait ne jamais venir approche: le lancement de Cyberpunk 2077. Le nouveau des créateurs de The Witcher 3 a été fait pour mendier, mais ce qui pourrait être l’un des jeux de l’année est presque là. Bien que, comme cela ait pris si longtemps, il n’avait pas eu le temps de participer aux Game Awards …

Jusqu’à présent, CD Projekt RED avait utilisé le meilleur ordinateurs avec graphiques Nvidia RTX pour montrer l’aspect graphique spectaculaire du jeu. Cependant, ces semaines, il a enfin montré le gameplay sur consoles. La semaine dernière, il a montré des images sur Xbox One X et Xbox Series X, et c’est aujourd’hui au tour des consoles Sony, PS4 Pro et PS5.

Cyberpunk 2077 sortira sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Sur les consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X / S, nous pouvons jouer aux versions PS4 et One, où elles devraient avoir de meilleures performances et de meilleurs temps de chargement. Cependant, versions optimisées pour la prochaine génération, avec des effets de lancer de rayons et toutes ces choses (qui pour le moment sont exclusives à RTX) sortiront en 2021, et vous pouvez passer gratuitement de l’ancienne génération à la prochaine génération.

Cyberpunk 2077 sort le 10 décembre, mais soyez prudent, car le jeu semble déjà bouger. En fait, un utilisateur l’a déjà fait sur PlayStation 4, et a enregistré le début du jeu … attention aux spoilers!