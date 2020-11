Sony Playstation 5 :

Si la semaine dernière nous vous avons montré un nouveau gameplay Cyberpunk 2077 complet sur Xbox Series X et Xbox One X, cette semaine, CD Projekt RED a publié une vidéo similaire mais en PS5 et PS4 Pro: Ceci est une nouvelle vidéo du gameplay du jeu de rôle futuriste tant attendu dans un monde ouvert qui atteindra les magasins espagnols et le reste du monde prochainement 10 décembre, bien que certaines copies du jeu aient déjà été divulguées.

Ce gameplay Cyberpunk 2077 varie entre la version PS5 et la version PS4, affichant au total presque sept minutes de jeu sur les consoles Sony. Le studio polonais a centré l’action de cette vidéo du point de vue de Nomad, l’une des trois lignes narratives qui, avec Streetkid et Corpo, constituent les locaux possibles de l’intrigue parmi lesquels le joueur peut choisir son personnage.

Les joueurs qui choisissent l’origine Nomad pour leur personnage ils commenceront le jeu en dehors de Night City, dans un environnement rural et désertique qui se heurte au paysage de la grande ville centrale. Cette partie de la scène est connue sous le nom de Badlands et propose une série de missions initiales différentes de celles du reste des origines de V, le protagoniste de Cyberpunk 2077.

La version nouvelle génération de Cyberpunk 2077 n’a pas encore de date de sortie

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, près de la moitié de ce gameplay est enregistré sur la version PS4 Pro du jeu, tandis que l’autre moitié a été capturé sur PS5 via la rétrocompatibilité: En fait, la version New Generation Enhanced ne sortira que plus tard, il faudra donc attendre de voir les améliorations techniques du jeu CD Projekt RED.

Et est-ce que Cyberpunk 2077 sortie le 20 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, tandis que la version PS5 et Xbox Series X / S n’a toujours pas de date de sortie. Bien sûr, il peut être mis à jour gratuitement à partir des versions de la génération précédente.