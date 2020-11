Sony Playstation 5 :

CD Projekt RED a lancé deux nouveaux trilers Cyberpunk 2077, son nouveau titre de science-fiction à la première personne ambitieux qui sortira 10 décembre tant en Espagne que dans le reste du monde. Les vidéos publiées par le studio polonais montrent de nouvelles scènes du jeu, l’une avec gameplay exclusif et un autre dédié à Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves.

La première vidéo montre plus de cinq minutes de jeu officiel Cyberpunk 2077, une bande-annonce complète qui passe en revue les principales caractéristiques du jeu de rôle futuriste de CD Projekt RED: from the city, Ville de nuit, jusqu’à la personnalisation V, notre personnage. le arbre de compétences, armes et outils, styles de jeu, décisions et même passe-temps que nous pouvons réaliser dans le jeu.

Comme vous pouvez le voir, cette vidéo complète plonge également dans l’intrigue de Cyberpunk 2077, révélant de nouveaux détails sur l’histoire, les personnages, leurs origines et leurs motivations. Dans le gameplay disponible sur ces lignes, de nouvelles scènes, ennemis et personnages qui n’avaient pas été vus jusqu’à présent sont visibles.

Johnny Silverhand joue dans la deuxième bande-annonce de Cyberpunk 2077

De plus, on parle aussi de Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves, que nous verrons dans le jeu transformé en une sorte d’entité cybernétique qui vit dans le cerveau de V, le protagoniste de Cyberpunk 2077. Le rôle de Silverhand sera clé à la fois dans le jeu et dans les motivations de notre personnage, c’est pourquoi aujourd’hui a également présenté un vidéo dédiée exclusivement à.

Ce lot de nouveau contenu arrive dans le cadre d’un nouveau Night City Wire publié le même jour que Cyberpunk 2077 aurait dû être publié, mais un retard de dernière minute a reporté la première de ce titre tant attendu au mois prochain.

C’est pourquoi Cyberpunk 2077 Il sera mis en vente le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, tandis que sa version pour les consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X / S, ne sera disponible que plus tard. Autrement dit, pour être entièrement jouable sur les deux consoles grâce à leur compatibilité descendante, permettant mise à niveau gratuite lors de la sortie de la version mise à niveau de nouvelle génération.