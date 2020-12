Sony Playstation 5 :

CD Projekt RED continue de travailler sur la réparation des versions console de Cyberpunk 2077, son jeu de rôle tant attendu qui a été mis en vente en Espagne le 10 décembre et qui en a été le protagoniste en raison de son mauvais état sur Xbox One et PS4, en particulier sur les anciens modèles. les anciennes consoles Microsoft et Sony provoquant même leur retrait du PlayStation Store.

Il y a quelques heures, la société polonaise a créé sur les deux consoles le patch 1.05 pour votre RPG qui arrive chargé avec corrections des différentes erreurs présentes lors des jeux dans le jeu en plus d’améliorer sa stabilité et ses performances sur les deux consoles.

Entre ces corrections et les différents correctifs, nous verrons comment dorénavant le Les PNJ (personnages non joueurs) réagissent plus rapidement pour se mettre à couvert lorsqu’une situation violente se produit ou que le nombre de coups de feu qui causent la mort de citoyens ordinaires absents pendant un combat au milieu de Night City sont corrigés.

Également corriger différents bugs visuels et d’interface par exemple, que la vue de l’arme reste à l’écran alors qu’elle ne le devrait pas, ainsi que certaines erreurs critiques qui ont causé ce qu’on appelait un «crash», des sorties brusques du jeu, sont corrigées. Enfin, cette mise à jour pour consoles corrige également différents bugs dans certaines missions que nous n’allons pas mentionner afin de ne gâcher aucun d’entre eux.

Disponible en quelques heures pour PC

Ce patch 1.05 également être disponible pour PC en quelques heures et en plus de corriger certaines erreurs qu’il partage avec les versions de la console, certains détails spécifiques sont également corrigés pour profiter de toutes les performances des cœurs des processeurs Ryzen d’AMD, faire des ajustements au traçage de rayons en temps réel et corriger un Erreur critique avec l’interface Steam provoquant le crash de Cyberpunk 2077.

Si vous le souhaitez, vous pouvez lire toutes les notes de mise à jour 1.05 en cliquant ici.