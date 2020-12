Sony Playstation 5 :

Malgré sa première cahoteuse, les plans post-lancement de Cyberpunk 2077 sont toujours sur la bonne voie. C’est-à-dire qu’ils le feront petit à petit et en mettant l’accent sur la résolution des problèmes qui ont affecté en particulier les versions PS4 et Xbox One. CD Projekt RED est déjà passé à annoncer la date de sortie du premier DLC du jeu, un contenu supplémentaire que nous ne savons pas quoi apporter mais qui a été confirmé aujourd’hui que arriver début 2021.

Le studio polonais a ouvert un site Web officiel pour Cyberpunk 2077 DLC et il est donné comme principale information que le premier arrivera au début de 2021. Il n’est pas précisé ce qu’il contiendraAu lieu de cela, les utilisateurs sont simplement invités à rester à l’écoute pour plus d’informations.

Le premier DLC gratuit parmi tant d’autres?

Bien sûr, la façon dont il est écrit montre clairement que ce premier DLC gratuit sera le premier de nombreux qui finiront par entrer dans le jeu périodiquement, peut-être dans un mouvement similaire à ce qu’ils ont déjà fait avec ces premiers 16 packs de contenu gratuits extrait de The Witcher 3.

Nous savions déjà que Cyberpunk 2077 recevra ses premiers DLC dans l’année à venir, et qu’en fait, ils seront également annoncés après le lancement. Cependant nous ne savons pas si ces plans resteront après la première rocheuse du jeu.

Déjà dit Adam Kicinski, PDG de CD Projekt RED, qui se concentrent actuellement sur la résolution des problèmes techniques du jeu: “Pour le moment, laissez-nous contrôler cette situation et permettez-nous de faire quelques évaluations supplémentaires. Cette [el multijugador] c’est trop loin pour nous; Nous ne savons pas encore quand et pour le moment, nous nous concentrons sur l’amélioration de Cyberpunk 2077. Nous en parlerons au début de l’année prochaine », a-t-il déclaré, faisant référence au mode multijoueur.

Cyberpunk 2077 est disponible en PS4 (uniquement au format physique), Xbox One, PC et Stadia. Plus tard, il viendra également sur PS5 et Xbox Series X / S avec une version de nouvelle génération qui peut être mise à jour gratuitement si vous possédez déjà le jeu. Pouvez-vous lire notre analyse du jeu ici.