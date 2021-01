Sony Playstation 5 :

CD Projekt RED a publié aujourd’hui le patch 1.1 de Cyberpunk 2077, une mise à jour déjà disponible sur PC et Stadia ainsi que sur PS4 et Xbox One; Cette version du jeu vient résoudre certains des problèmes techniques rencontrés depuis le lancement, bien que il y a encore place à l’amélioration dans certains aspects qui seront résolus avec le temps.

Si nous regardons les notes de mise à jour 1.1 de Cyberpunk 2077, nous constatons que CD Projekt RED prétend avoir amélioré la stabilité globale du jeu, ayant résolu certains problèmes d’utilisation de la mémoire dans certains aspects spécifiques, tels que les interactions des personnages, l’intelligence artificielle ou la circulation automobile. Certains bugs spécifiques ont également été corrigés dans les missions, dans le monde ouvert, dans l’interface et dans les graphismes.

Améliorations et échecs à parts égales

En plus, chaque plateforme a reçu des solutions individuelles pour certains des échecs les plus courants dans chacun d’eux. Comme d’habitude, le youtubeur The Bit Analyst a comparé le fonctionnement de Cyberpunk 2077 avec ce nouveau patch tester ses versions PS4 et Xbox sur chacune des consoles disponibles. Dans la vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes, la console Sony est testée, qui continue de recevoir des mises à jour bien qu’elle ne soit pas disponible dans le PS Store.

Selon cet utilisateur, le Version PS4 s’est améliorée dans certains aspects tels que la résolution moyenne, même si “elle reste dans la résolution dynamique déjà établie”, et le pop-in, quelque chose qui a rendu le framerate plus instable. D’autres choses telles que les collisions de véhicules ont été améliorées, mais pas entièrement, et d’autres bogues semblent avoir complètement disparu. C’est vrai, de nouveaux sont apparus comme ça maintenant les sous-titres restent à l’écran même après la cinématique.

Quelque chose de similaire se produit dans le Version Xbox, avec une meilleure résolution moyenne et certaines corrections dans le gameplay, non seulement en ce qui concerne les bugs mais aussi dans des aspects plus fondamentaux tels que fusillade, qui semble maintenant plus fluide. Bien sûr, le pop-in est toujours un problème, car bien qu’il ait été réduit dans Xbox One X et Xbox Series X / S, dans le modèle de base de Xbox One, il a augmenté; ces changements ont rendu les performances plus instables sur toutes les consoles.

Ceux, il semble qu’en général le jeu a amélioré ses performances, supprimant les comportements étranges des PNJ et réduire le nombre d’accidents à pratiquement zéro. CD Projekt RED continuera à améliorer le jeu avec de nouveaux correctifs à l’avenir.