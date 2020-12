Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est peut-être déjà en vente en Espagne et dans le monde pour PC, PS4, Xbox One et Stadia, mais le travail de CD Projekt RED Le jeu est loin d’être terminé, car ils ont un long chemin à parcourir pour résoudre le grand nombre de problèmes de toutes sortes dont ils souffrent, au point qu’ils ont provoqué un crash dans les actions du studio.

Correction de bugs et problèmes

Donc aujourd’hui Une nouvelle mise à jour a été publiée pour PC et PlayStation 4 qui sera également bientôt disponible pour Xbox One, dont l’objectif est de résoudre un bon nombre de bugs liés aux missions qui nous empêchent de les terminer. De plus, il a tenté d’améliorer légèrement sa section visuelle, ses performances et sa stabilité afin que les accidents soient moins fréquents.

Ici aussi Il est à noter que, entre autres changements, un effet visuel pouvant induire une crise épileptique a été modifié ceux qui souffrent de ce problème, il ne devrait donc plus y avoir de risques d’aucune sorte.

Un autre changement que nous avons dans la fonction pour désactiver la musique sous licence, car cela ne fonctionnait pas correctement et ne bloquait pas certaines chansons protégées par le droit d’auteur, ce qui pourrait donner des maux de tête aux créateurs de contenu.

La dystopa de la ville de nuit

Cyberpunk a été mis en vente ce jeudi sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, tandis que les versions natives pour PS5 et Xbox Series X / S ne sont pas attendues avant l’année prochaine. Comme vous le savez bien, C’est une aventure ambitieuse de jeu de rôle, d’action et de furtivité style futuriste qui nous emmène dans la ville dystopique de Night City.

Si vous vous êtes déjà plongé dans cette histoire, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide complet. Pour le reste, nous vous encourageons à jeter un œil à l’analyse que nous dédions dans Vandal à sa version compatible.