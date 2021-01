Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts sur le marché espagnol et dans le monde en décembre dernier, à la fois sur PC et sur PS4 et Xbox One. Malgré un lancement cahoteux dû principalement à la version console, le jeu a réussi à enregistrer 13 millions d’exemplaires vendus. Alors que beaucoup de vos problèmes techniques sont résolus – Ici, nous vous laissons leurs 30 bugs les plus drôles -, les moddeurs travaillent pour offrir aux joueurs la vue à la troisième personne. De cette façon, nous avons pu profiter du mod suivant, que vous pouvez trouver dans NexusMods.

Cyberpunk 2077 Third Person: Comment installer le mod

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un mod à la troisième personne pour Cyberpunk 2077, un jeu joué à l’origine à la première personne. Le mod que nous vous présentons aujourd’hui est réalisé par Jelle Bakker et c’est pensé pour la version PC du jeu. Nous vous laissons ici quelques-unes des instructions à suivre pour profiter de sa création.

La première chose que nous devrons faire est d’installer Cyber ​​Engine Tweaks, qui nous permet d’accéder à la console du jeu et ajoute quelques solutions techniques au titre. Ensuite, tout ce que nous avons à faire est télécharger le mod TPP: garde en tête que il existe différentes versions, selon que votre personnage est féminin ou masculin. Dans tous les cas, il suffit de le télécharger et de l’extraire dans votre répertoire Cyberpunk 2077 bin x64.

Le moddeur promet de peaufiner les animations pour offrir l’effet le plus réaliste possible

Une ancienne version du mod nécessitait également l’installation de Cheat Engine, mais il semble que ce ne soit plus nécessaire. Cependant, au cas où cela serait nécessaire, vous pouvez le télécharger à partir d’ici. Il faut noter que le mod est en cours de développement, donc les moddeurs doivent encore peaufiner certaines animations ou corriger quelques bugs techniques. Le moddeur a promis de modifier les animations, afin de rendre l’effet aussi réaliste que possible.

Une fois que nous avons lancé Cyberpunk 2077, si nous appuyons sur le bouton B, nous pouvons passer en mode troisième personne, comme indiqué par PC Gamer. Aussi, si nous appuyons à nouveau, on peut échanger entre les quatre différents points de caméra. Il convient de noter que, lors de l’entrée en combat, le processus de ciblage peut être quelque peu difficile.

Cyberpunk 2077 est disponible sur Xbox One, PC et Stadia. Pour le moment, le jeu est toujours hors du PS Store en raison de ses mauvaises performances sur PS4. Le titre devrait également faire ses débuts sur PS5 et Xbox Series X / S bientôt.