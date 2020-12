Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 arrivera demain dans les magasins en Espagne et dans le monde dans ses versions pour PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec PS5 et Xbox Series X / S en attente jusqu’à l’année prochaine. Comme il ne pouvait en être autrement, CD Projekt RED a publié sa bande-annonce de lancement dans laquelle ils ont caché un message secret que certains joueurs très astucieux ont réussi à trouver.

L’avenir de Cyberpunk 2077

Juste à la fin de la vidéo en question et pendant une fraction de seconde Vous pouvez lire un court message expliquant leurs plans pour le contenu téléchargeable du jeu. Ensuite, nous vous laissons une transcription des plus importants, car ils ne peuvent pas donner de détails sur la date d’arrivée de ces DLC ou sur la taille qu’ils auront:

“Nous avons déjà mentionné que nous lancerons des extensions et bien que nous ne soyons pas prêts à en parler nous pouvons dire que nous avons beaucoup appris de notre travail sur Hearts of Stone et Blood and Wine. Nos extensions plongeront dans le monde de Cyberpunk 2077, offrant un contenu substantiel axé sur l’histoire avec des décisions difficiles qui auront un impact énorme sur le récit et que vous n’oublierez pas. “

“Mais avant d’y arriver, Nous lancerons pour la première fois notre programme de contenu gratuit au début de 2021. Comme avec The Witcher 3, nous espérons publier une série de packs de contenu gratuits à Night City pour donner encore plus de vie au monde de l’avenir sombre. Nous espérons que vous les appréciez! “.

L’aventure la plus ambitieuse de CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 sera mis en vente demain pour nous plonger dans une aventure ambitieuse de jeu de rôle, d’action et de furtivité qui nous mènera à Night City, une ville dystopique et futuriste dans laquelle le danger plane à chaque coin de rue et dont les rues et les citoyens ont une multitude d’histoires à nous raconter. Dans Vandal, nous l’avons déjà analysé et nous lui avons donné un score exceptionnel et aujourd’hui, il a été confirmé que si nous jouons à la version Xbox One sur Xbox Series X, nous aurons la possibilité de choisir entre le mode Performance et le mode de résolution.