Avec Cyberpunk 2077 déjà en vente dans les magasins en Espagne et dans le monde, sa première analyse technique commencent à apparaître, la plupart se concentrant sur leurs versions pour consoles, les médias n’y ayant pas eu accès avant leur sortie.

Performances de la console perturbées

Comme nous vous l’avons déjà informé, le titre souffre d’un nombre gigantesque de problèmes sous forme de bugs et d’une performance déplorable en jouant sur une PS4 ou une Xbox One. De plus, hier, nous vous avons dit que le titre sur la console Sony descend jusqu’à 15 ips et ne parvient à atteindre que 30 ips à l’intérieur dans sa version Pro, alors que la version standard se déplace généralement autour de 20 images par seconde.

Maintenant, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a publié quelques vidéos axées sur l’analyse des performances du jeu sur les plates-formes Microsoft, nous laissant avec des résultats tout aussi décevants. Alors que dans ces vidéos, vous pouvez voir à quoi ressemble le jeu avec plus de détails graphiques, les performances sur Xbox One et Xbox One X ne sont en moyenne que de 18 ips, un chiffre très bas et très éloigné des 30 fps marqués comme cible.

De son côté, si on joue cette version en Xbox Series S la moyenne se situe entre 20 et 24 ips, tandis que sur Xbox Series X, le taux varie entre 50 et 60 fps.

La nouvelle et ambitieuse aventure de CD Projekt RED

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia et qui arrivera l’année prochaine également sur PS5 et Xbox Series X / S, nous vous encourageons à jeter un œil à l’analyse que nous y consacrons. dans Vandal et notre guide complet. Nous vous rappelons également qu’un nouveau patch est sorti aujourd’hui et que le stock de CD Projekt RED a chuté après sa sortie.