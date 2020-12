Sony Playstation 5 :

Il reste moins d’une semaine pour le lancement officiel le 10 décembre de Cyberpunk 2077, le jeu de rôle tant attendu de CD Projekt Red. Le studio polonais a partagé via le compte Twitter officiel du jeu le Programme dans lequel le titre sera débloqué pour ceux qui l’ont acheté ou acheté format numérique sur les différentes plateformes: Xbox One (rétrocompatible avec Xbox Series X / S), PS4 (rétrocompatible avec PS5), PC Oui Google Stadia.

L’attente touche à sa fin! Si vous souhaitez jouer à # Cyberpunk2077 dès qu’il est disponible, voici une carte avec les horaires de sortie mondiaux. Pour les joueurs PC et Stadia, la sortie est simultanée et prévue à minuit GMT, et pour tous les joueurs sur console à minuit, heure locale. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 3 décembre 2020

La version pour PC et Google Stadia sera débloqué à 00:00 GMT (heure de Londres), ce qui signifie qu’en Espagne (heure péninsulaire), il sera disponible à partir de 13h00 le jeudi 10 décembre. Pour les éditions console, PS4 et Xbox One, peuvent être joués à partir de minuit (00:00) le 10 décembre dans le fuseau horaire du joueur. Donc:

Espagne (temps péninsulaire et îles Baléares): 00h00 (PS4 et Xbox One); 01h00 (PC et Google Stadia)Espagne (îles Canaries): 00h00 (PS4 et Xbox One); 00h00 (PC et Google Stadia)Mexique: 00h00 (PS4 et Xbox One); 9 décembre à 18 h (PC et Google Stadia)Bogota: 00h00 (PS4 et Xbox One); 9 décembre à 19 h (PC et Google Stadia)

Le préchargement est maintenant disponible sur Xbox One; sur PS4 le 8 décembre

Se référant à pré-téléchargement jeu, ou précharge, être disponible dans PC via GOG à 12h00 (heure de la péninsule espagnole) le 7 décembre et à 17h00 le même jour à Boutique de jeux Steam et Epic. Sur les consoles, la version de Xbox One téléchargeable à partir du 3 décembre à 17h00 et en Playstation 4 Il peut être téléchargé deux jours avant le lancement, le 8 décembre, à une heure indéterminée.

Pour ceux qui achètent le jeu au format physique, ces heures ne s’appliquent pas à vous. En réalité, certains joueurs reçoivent déjà leurs copies, en particulier ceux qui ont réservé l’édition collector. CD Projekt Red a averti qu’ils bloqueraient les gameplays et les diffusions en direct de ceux qui partagent les jeux avant le 9 décembre à 12h00.