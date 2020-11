Sony Playstation 5 :

CD Projekt RED a montré ces jours-ci les versions pour les consoles Cyberpunk 2077, la première Xbox One X et hier sur PS4 Pro. Également sur Xbox Series X | S et PlayStation 5, bien que le jeu fonctionne simplement avec la rétrocompatibilité de ces plates-formes. aucune différence autre qu’une amélioration des performances ou de la résolution n’est attendue; La véritable mise à jour pour les consoles de nouvelle génération arrivera en 2021. Cyberpunk 2077 sera lancé en Espagne le 10 décembre sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X | S, PS5 et Google Stadia.

Le canal Cycu1 a fait une comparaison tirant parti du fait que certaines scènes du jeu sur PS4 Pro avaient été vues sur PC en juin dernier. Comme on peut le voir, la version console de la dernière génération maintient le niveau pour traiter les systèmes avec sept ans de retard et respecte le cadre du jeu – dans ce cas, le début en tant que Nomad, l’une des lignes narratives avec lesquelles nous pouvons créer notre caractère. Indépendamment de la résolution et du taux d’images par seconde que l’on peut atteindre sur PC et qu’il est encore trop tôt pour analyser, les principales différences résident dans certains changements d’éclairage ou de qualité des ombres et textures.

Les joueurs d’origine nomade commenceront leur voyage en dehors de l’agitation de Night City, une zone désertique et rurale appelée les Badlands. Selon que nous sommes Nomad, Streetkid ou Corpo, nos missions initiales seront différentes et auront une influence sur le reste du jeu d’une certaine manière.

Cyberpunk 2077 sur consoles

Bien que nous ayons tardé à voir le nouveau et attendu RPG des créateurs de The Witcher 3, vous pouvez voir ci-dessous le dernier gameplay dédié aux consoles, y compris la nouvelle génération grâce à la rétrocompatibilité. Inspiré du jeu de société Cyberpunk 2020 de Mike Pondsmith, le titre nous proposera survivre dans une ville dangereuse en proie aux corporations, aux cyborgs, aux gangs et aux menaces technologiques les plus diverses. Toutes les missions offriront une flexibilité pour être résolues comme nous le souhaitons.