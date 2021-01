Sony Playstation 5 :

L’un des principaux attraits de Cyberpunk 2077, ou du moins c’est un aspect autour duquel une bonne partie de sa campagne marketing a tourné, est le participation de Keanu Reeves comme l’un de ses personnages principaux: Johnny Silverhand. Cependant, ce personnage n’a pas été conçu expressément pour l’acteur, mais a plutôt son importance dans le jeu de rôle sur lequel la production de CD Projekt RED est basée et était dans le projet avant l’arrivée de Reeves.

Maintenant merci à Lea Leonowicz, artiste conceptuelle senior du studio polonais, nous pouvons savoir à quoi ressemblait Johnny Silverhand dans les premiers stades de développement. La personne en charge de la conception de ce personnage l’a montré sur son profil personnel Artstation à quoi ressemblait le design de Silverhand à l’origine avant que CD Projekt RED n’embauche Keanu Reeves pour jouer son rôle. Comme vous pouvez le voir sur les images, la différence est palpable.

Un papier qui semble fait sur mesure

C’est-à-dire, le ton du personnage est pratiquement le même Car en fin de compte le Silverhand original a des bases très claires: on peut apprécier comment des aspects tels que les cheveux longs, le gilet pare-balles ou le style rocker ont été conservés, en plus, évidemment, son bras métallique. Mais il y en a pas mal différences avec le caractère final: Il est frappant que Silverhand n’ait pas à l’origine de barbe, par exemple, quelque chose qu’il a gagné en étant joué par Reeves.

L’intégration de Keanu Reeves dans le développement de Cyberpunk 2077 a eu lieu quelques années après le début de la production du jeu vidéo, qui, selon les dernières informations, n’a commencé qu’en 2016. Miles Tost, concepteur de niveau senior, CD Projekt RED, Il expliquait il y a quelques années qu’ils l’avaient spécifiquement recherché car “tous les rôles qu’il a joués dans le passé s’inscrivaient parfaitement dans la vision que nous avons du jeu et de son personnage”, ajoutant que lorsque lui et son agent l’ont approché, Keanu “était vraiment intéressé par cela et était très passionné par le projet”.

Cyberpunk 2077 est disponible en PS4 (uniquement au format physique), Xbox One, PC et Stadia. Cette année, il recevra également une version de nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X / S.