Microsoft a annoncé que accepter tous les retours Cyberpunk 2077 sur Xbox One. Il l’a fait à travers un tweet dans lequel il explique que, jusqu’à nouvel ordre, tous ceux qui ont acheté le jeu CD Projekt RED dans le Microsoft Store et souhaitent le retourner pour récupérer leur argent, ils peuvent le faire via le lien suivant.

Cette décision a été prise après que de nombreux joueurs aient connu de mauvaises performances sur Xbox One et PS4; la communauté a dénoncé que Cyberpunk 2077 ne fonctionne pas bien sur les consoles de génération précédente et CD Projekt RED, créateurs du jeu, l’ont admis, présenté ses excuses et encouragé le retour du jeu, à la fois numérique et physique.

Bien que nous sachions que les développeurs de CD PROJEKT RED ont travaillé dur pour livrer Cyberpunk 2077 dans des circonstances extrêmement difficiles, nous nous rendons également compte que certains joueurs ne sont pas satisfaits de l’expérience actuelle sur les anciennes consoles.— Support Xbox (@XboxSupport) 18 décembre 2020

Cyberpunk 2077 ne disparaît pas du Microsoft Store pour le moment

Contrairement au cas de la PS4, Cyberpunk 2077 ne disparaîtra pas du Microsoft Store. Au moins pour l’instant. PlayStation offre également un remboursement à toute personne ayant acheté le jeu sur le PS Store, mais a également pris la décision de supprimer le jeu de la boutique numérique jusqu’à nouvel ordre pour empêcher tout achat ultérieur. Xbox n’a pas opté pour cette politique.

“Pour garantir à tous les joueurs l’expérience qu’ils attendent sur Xbox, Nous étendrons notre politique de remboursement existante pour offrir des remboursements complets à toute personne ayant acheté Cyberpunk 2077 numériquement sur le Microsoft StoreJusqu’à nouvel ordre “, indique la société sur son compte de service client officiel sur Twitter. Cette annonce intervient après que CD Projekt RED lui-même ait assuré qu’ils n’avaient pas de conversations avec Microsoft pour résoudre les remboursements du jeu.

Xbox assure que jusqu’à présent, ils ont essayé d’accorder le remboursement à la majorité des utilisateurs qui l’ont demandé, mais à partir de ce moment, l’argent sera rendu à tout le monde. Ils disent qu’ils sont conscients que les développeurs de CD Projekt RED “Ils ont travaillé dur pour lancer Cyberpunk 2077 dans des circonstances extrêmement difficiles.”, mais aussi que “certains joueurs ne sont pas satisfaits de l’expérience actuelle sur les anciennes consoles”. C’est pourquoi ils prennent cette décision.

Le lancement de Cyberpunk 2077 n’est pas l’acte de célébration attendu: les mauvaises performances techniques sur PS4 et Xbox One, ainsi que les nombreux bugs qu’il présente dans toutes les versions, se sont ternis l’une des sorties les plus attendues de l’année. La manière dont CD Projekt RED a dû gérer cette série de problèmes les a amenés à perdre en crédibilité tant à l’extérieur, avec de fortes baisses de la bourse, qu’au sein de ses bureaux, avec des affrontements avec ses développeurs.