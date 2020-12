Sony Playstation 5 :

Le jeu de chasse aux monstres Mises à jour gratuites de Phoenix Labs sur Co-Op Dauntless jeudi 3 décembre avec son plus grand ajout de contenu à ce jour, Reforgé, qui marque également la première du jeu en PlayStation 5 et Xbox Series X / S en gardant jeu croisé et progression croisée avec les versions disponibles: PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

En termes de jouabilité, Reforged comprend trois grandes nouveautés, parmi lesquelles les plus remarquables sont les Champs de chasse. dans ce mode, les joueurs se rendront 18 îles avec leurs biomes caractéristiques. Mais au lieu d’aller à l’endroit juste pour tuer un Behemoth, ici ils se rencontreront petits mondes ouverts rempli de créatures à tuer, mais aussi de flore et de faune à récolter et de trésors à découvrir.

Le prochain ajout concerne ces 18 mini-mondes ouverts. Les Slayers auront désormais un planeur, et comme s’il s’agissait de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ils peuvent voler dans les cieux des îles pour atterrir à l’endroit le plus pratique et, comme nous le voyons dans la remorque Reforged, évitez une chute impossible lorsque vous combattez des monstres.

Modifications du système de progression et de l’équipement

Il y a aussi deux changements profonds dans la système de progression. D’une part, le Chemin du tueur permettre aux joueurs de choisir entre des améliorations divisées en différentes branches à mesure qu’ils progressent, ce qui permet une plus grande personnalisation de l’expérience selon que vous voulez, par exemple, être un grand chasseur à distance ou qui prépare de nombreuses potions pour vos compagnons.

L’autre nouveauté à cet égard est un progression de l’équipe repensée, destiné à rendre les armures et les armes plus utiles et à les empêcher d’être constamment remplacées. Les armes auront niveaux de compétence, peuvent être reforgés et sa puissance augmentera, remplaçant ainsi les améliorations progressives. Enfin, un nouveau pass de chasse, “Frente fro”, qui propose deux versions payantes et une version gratuite. Vous pouvez consulter toutes les actualités dans les notes de mise à jour.

Après avoir commencé son voyage avec les phases alpha, bêta et d’accès anticipé depuis 2017, Dauntless est sorti l’année dernière pour PC, PS4 et Xbox One, apparaissant à la fin de 2019 également sur Nintendo Switch.