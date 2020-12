Sony Playstation 5 :

Enad Global 7 a accepté d’acquérir 100% des actions de Daybreak Game Company pour 300 millions de dollars. EG7, une société suédoise, s’est spécialisée dans l’aide à d’autres studios avec le marketing, l’édition et la distribution, possède Sold Out et a travaillé avec Team17, Rebellion et Frontier. Ces dernières années, il s’est intéressé à l’acquisition de licences et de leurs développeurs, et en 2019 Ils ont acheté Antimatter Games, les créateurs de la série Rising Storm, et le mois dernier, ils ont annoncé l’achat de Piranha Games (MechWarrior).

Daybreak – anciennement Sony Online Entertainment, jusqu’à ce que Sony les vende en 2015 – sont spécialisé dans les MMO et détenant plusieurs licences majeures, telles que EverQuest, H1Z1 et PlanetSide, en plus de proposer des jeux en ligne dédiés à DC Comics, Lord of the Rings et Dungeons & Dragons; au total, ils comptent 178 millions d’utilisateurs enregistrés. Cependant, au cours de ces années, ils n’ont pas obtenu le succès escompté avec certains de leurs paris et au début de l’année, ils ont annoncé une restructuration pour améliorer leurs trois jeux les plus réussis: DC Universe Online, EverQuest et le jeu de tir de type PlanetSide.

«Daybreak Games a un héritage incroyable, un portefeuille impressionnant de séries et la plus incroyable communauté de joueurs», déclare Ji Ham, PDG de Daybreak. Avec l’achat d’EG7, ils sont maintenant “en une meilleure position pour étendre ces licences incroyables, développent leurs équipes et leurs communautés »en plus de développer de nouveaux jeux.

Et Cold Iron?

En août dernier, Daybreak Games a acquis Cold Iron Studios, qui était travailler sur un jeu de tir avec la licence Alien pour consoles et PC. Vraisemblablement Cold Iron fait partie de l’achat, mais Gamesindustry rapporte que l’annonce de l’acquisition mentionne le siège de San Diego et les studios Austin et Boston, mais rien sur Cold Iron ou le studio de San Jose.