Sony Playstation 5 :

Le 14 novembre, nous vous avons dit que DualSense, le contrôleur fourni avec la PS5, était déjà compatible avec la version bêta de Steam. La société Valve annonce désormais que, grâce à la dernière mise à jour du client Steam, “tous les jeux qui utilisent actuellement l’API Steam Input sont désormais entièrement compatibles avec le nouveau contrôleur PS5”. En plus, pointent vers une augmentation de l’utilisation du contrôleur sur leur plateforme: Par exemple, lui l’utilisation du contrôleur PlayStation est passée de 10,9% à 21,6% dans les années récentes.

Steam s’adapte au contrôleur DualSense

“La prise en charge des fonctions LED, écran tactile, vibration et gyroscope est terminée”, annonce Steam dans un nouveau post. “Les joueurs peuvent les configurer dans des titres comme Death Stranding, No Man’s Sky ou Horizon: Zero Dawn, entre autres. Cette compatibilité est maintenant disponible pour les joueurs utilisant la version bêta publique du client de bureau Steam“.

En ce sens, l’entreprise indique que sont destinés à intégrer cette compatibilité à l’échelle de la plate-forme après les tests pertinents. De cette manière, Le contrôleur PS5 DualSense rejoint «plus de 200 périphériques d’entrée» prenant en charge l’API Steam, qui comprend également la PS4, la manette Nintendo Switch Pro, bâtons de vol, volants, tapis de danse et “ à peu près tous les autres contrôleurs imaginables“.

L’utilisation du contrôleur: de plus en plus répandue sur Steam

D’autre part, la société souligne des faits intéressants sur l’utilisation de ces périphériques sur Steam: “Le nombre moyen quotidien d’utilisateurs qui jouent à un jeu sur Steam avec une manette est plus du double, des millions de personnes apprécient le catalogue sans cesse croissant de jeux qui permettent l’utilisation de contrôles », affirment-ils.

De cette façon, ils soulignent que le pourcentage de joueurs qui utilisent une manette dans certains de ces jeux atteint 60% ou plus. Par exemple, dans des jeux comme le skateboard, les joueurs qui utilisent une manette sont 90%. “L’augmentation de l’utilisation des manettes est la plus forte chez les joueurs utilisant des manettes / manettes PlayStation, qui a augmenté ces deux dernières années de 10,9% à 21,6% dans toutes les sessions de jeux avec contrôle dans Steam “, ajoutent-ils également à partir de la signature.

Il convient de noter que dans La mise à jour bêta du client Steam a également indiqué que le contrôleur pour Xbox Series X et Xbox Series S est également entièrement pris en charge avec la plate-forme. «Nous sommes ravis du nouveau contrôleur (…) tant pour ses capacités que pour la forme même du contrôleur et de ses matériaux, étant très confortable et agréable au toucher. C’est la plus grande révolution dans un contrôleur Sony, et nous pensons que cela a été pour le mieux“, nous écrivons notre analyse de la console PlayStation 5.