Sony Playstation 5 :

Motion Twin et Evil Empire ont annoncé via Steam le prochain contenu bonus payant pour Dead Cells, ses touches d’action roguelike et de RPG de plateforme. Arrivée début 2021 Chutes mortelles Au prix de 4,99 sur toutes les plates-formes et incluez deux nouveaux environnements pour le milieu du jeu, un nouveau boss et plus encore. De plus, les développeurs ont annoncé avoir passé le 3,5 millions d’exemplaires vendus, indiquant qu’ils ont vendu environ 500 000 unités depuis juillet, lorsque le chiffre de trois millions a été annoncé.

Fatal Falls, dont teaser triler vous pouvez le voir sur ces lignes, il introduit deux nouveaux environnements: Sanctuaires fracturés et rivages immortels. Ce sont des chemins de milieu de jeu qui mettront en parallèle Stilt Village, Clock Tower et Time Keeper. Dans le premier des nouveaux biomes, il y aura Îles flottantes plein de pièges et de rebords moins sûrs qu’il n’y paraît. Dans The Undying Shores, il y aura, en plus de beaucoup de pluie, certains ennemis connus, bien que les joueurs rencontrent également des créatures supplémentaires et plus d’armes pour les combattre.

Ils promettent plus d’un an de contenu supplémentaire

Les développeurs ont expliqué que, bien que l’année dernière ils aient annoncé qu’il y aurait deux ans de contenu supplémentaire pour le jeu (à la fois payant et gratuit), le plan a été un peu prolongé, en disant: “nous avons plus que cela dans nos têtes”. De plus, avant les vacances, ils publieront un mise à jour gratuite avec une arme, un ennemi, une salle des connaissances, des skins, une option de régime supplémentaire et d’autres changements.

Laissant de côté le roguelike pour le moment, le studio français a partagé trois arts conceptuels de son nouveau projet en développement, sur lequel ils prétendent ne toujours pas donner d’informations: nous ne connaissons pas son nom, son sexe ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir les images à la fin de l’actualité.

Dead Cells est disponible en PC, PS4, Xbox One, iPhone, Android et Nintendo Switch. Vous pouvez également le trouver dans les abonnements PlayStation Now (pour PS4 et PC) et dans le Xbox Game Pass (Xbox, ordinateur et Android). De plus, en Espagne, il y a édité au format physique pour PC, PS4 et Switch.