Sony Playstation 5 :

Dead Cells se prépare à accueillir son DLC Chutes mortelles cette prochaine 26 janvier, qui en Espagne sera disponible pour un prix de 4,99 euros. Développé par Motion Twin et Empire du mal, ce contenu téléchargeable offrira aux joueurs nouveaux biomes, armes, objets et boss, ajoutant une foule de nouvelles fonctionnalités à la célèbre metroidvania. Ce DLC vient après que le jeu original a enregistré 3,5 millions d’exemplaires vendus dans le monde, après sa sortie pour PC, PS4, Xbox One, iOS et Nintendo Switch entre 2018 et 2019. Avec un nouvelle bande-annonce qu’on vous laisse ensuite, on vous dit tout le contenu être disponible avec ce DLC:

Fatal Falls: Ceci est votre contenu

Grâce aux progrès que nous vous avons laissés sur ces lignes, nous avons pu découvrir les deux nouveaux biomes que Fatal Falls apportera avec lui: Sanctuaires fracturés et Rivages immortels. De plus, nous devrons affronter le nouveau boss menaçant: Épouvantail, que les fans reconnaîtront probablement comme le jardinier réel qui a été infecté par le mal.

Biomes

Les deux nouveaux biomes que nous trouvons sont Sanctuaires fracturés et Rivages immortels. Ils sont parallèles aux zones de Pueblo de Pilotes, Torre del Reloj et El Guardin del Tiempo, et son but est d’alterner les chemins pour rendre votre carrière plus intéressante au milieu du jeu.

Ennemis

En plus de ces nouvelles routes, les joueurs peuvent également rencontrer une épée de compagnie homicide (oui, vous avez bien lu) et avec de nouveaux ennemis “légèrement psychotiques” comme le corbeau myope, l’épéiste maladroit, l’entrepreneur compulsif et beaucoup plus. Il y a huit nouveaux ennemis au total. Le boss final sera l’épouvantail. À leur tour, dans le communiqué de presse, les développeurs préviennent que nous devons être attentifs à ces champignons qui explosent lorsque nous rencontrons ce boss.

Armes

Nouvelle épée maniaque volante (oui, vous avez bien lu) Lightning Rods Boatman’s LanternShoes of the ScarecrowIron BâtonSerenataCrislida

Dans ce DLC, il y a 8 nouvelles armes cela nous aidera dans différents domaines des deux nouveaux biomes. De plus, la mise à jour comprend un total de 10 nouvelles combinaisons. Il convient de noter que la nouvelle épée de manac, conçue pour que les joueurs affrontent le Great Owl et Mushroom Boy avec style. Également des faux ont été ajoutés au jeu.

Vente sur Dead Cells et The Fatal Seed Bundle

Enfin, et à l’occasion du lancement du DLC, les développeurs offrent aux parties intéressées la possibilité de réservez le jeu à prix réduit sur toutes les plateformes pour la fin janvier. Les dates peuvent varier selon les plates-formes, mais probablement le même 26 janvier nous connaissons des informations plus spécifiques a propos. La période de vente durera un total de 10 jours, dans tout les cas.

Les joueurs Nintendo Switch peuvent désormais bénéficier d’une réduction de 33% lors de la précommande du dernier package de mise à niveau: Dead Cells: le paquet de graines fatales, pour 19,99. Ce pack sera également disponible sur toutes les plateformes à partir du 26 janvier pour le même prix. Le contenu comprend les 20 mises à jour gratuites qui a eu le jeu en plus des deux DLC payants, The Bad Seed et Fatal Falls (chacun avec un prix régulier de 4,99).

Les joueurs de Switch peuvent désormais précommander Dead Cells: The Fatal Seed Bundle

Pour les débutants et les vétérans de Dead Cells, les développeurs ont également annoncé remises supplémentaires du 26 janvier à la mi-février. Nous vous laissons les détails ci-dessous:

Pour la première fois, une réduction de 50% sur le jeu de base (12.49): une excellente affaire pour les fans intéressés à le découvrir.Une réduction de 33% sur Dead Cells: Le bundle Fatal Seed (19,99) pour ceux qui veulent aller jusqu’au bout.30% de réduction sur le DLC The Bad Seed, jamais réduit auparavant. (3,49)