Sony Playstation 5 :

Death Stranding est sorti à l’origine en novembre 2019 en exclusivité PS4, bien que quelques mois plus tard, en juillet 2020 une version pour PC éditée par 505 jeux. Désormais, un initié assure dans ResetEra que le chemin du travail de Kojima Productions ne s’est pas arrêté là: selon cette fuite, Le studio sort une édition étendue sur PS4 et PS5 qui en plus des améliorations de nouvelle génération ont également nouveau contenu narratif.

Les informations proviennent de Navtra, un initié bien connu dudit forum. Dans son premier message, il met en garde qui n’ont pas joué encore à Death Stranding que cela leur convient “attendez un peu plus longtemps”. Quelques messages plus tard, il précise qu’il s’agit d’une version étendue du jeu qui atteindra PS4 et PS5, ce qui implique que dans la deuxième console, la nouvelle génération, une meilleure apparence et un meilleur fonctionnement grâce aux innovations techniques.

Ce ne sera pas une mise à jour gratuite car elle apportera du contenu supplémentaire

Ceux, il ne semble pas que ce soit une mise à jour gratuite, mais payant comme c’était le cas avec Control: Ultimate Edition, également publié par 505 Games. Cet informateur explique que la supposée édition étendue de Death Stranding ne sera pas gratuite car arrivent également avec du contenu supplémentaire pour l’histoire, malgré le fait que Kojima Productions n’a pas encore discuté d’un DLC pour le jeu.

Akio Sakamoto, directeur technique de Kojima Productions, J’ai déjà parlé d’une possible version de Death Stranding pour PS5. Il l’a fait avant de lancer le port PC, donc à l’époque il a dit que cette version n’était pas une priorité mais qu’ils le réaliseront sûrement après le lancement sur ordinateur: “En ce moment, nous sommes vraiment concentrés sur la version PC de Death Stranding , donc nous ne pouvons vraiment rien dire pour la PS5. Mais une fois que nous avons pris une pause après la sortie de la version PC, nous pourrions certainement enquêter plus profondément, et nous espérons informer tout le monde une fois que nous aurons pris certaines décisions. “

Pour le moment Échouement mortel est disponible sur PS4 et PC. Pouvez-vous lire notre analyse ici et vous aider notre guide ici.