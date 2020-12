Sony Playstation 5 :

Au milieu du lancement controversé de Cyberpunk 2077, qui a fait ses débuts sur le marché espagnol le 10 décembre, Death Stranding a annoncé la mise à jour qui unit les deux univers. Cela signifie que les joueurs du titre de Productions Kojima ils peuvent profiter 6 nouvelles missions liés aux personnages et au monde du jeu CD Projekt, aussi bien que personnalisez maintenant Sam Bridges comme s’il était un autre citoyen de Night City. Comprend également la moto Reverse Trike et une nouveau mécanicien de hack. Exclusivement pour PC, il peut être téléchargé maintenant via Steam et Epic Games Store.

Cyberpunk 2077 x Échouement de la mort

“Il est temps d’unir les divisésencore une fois! Nous avons gardé quelque chose de silencieux pendant un certain temps, mais aujourd’hui, nous pouvons enfin tout dévoiler! Nous sommes ravis d’annoncer une mise à jour incroyablement excitante de Death Stranding, en collaboration avec Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red », écrit le studio de développement Kojima Productions sur sa page Steam pour le jeu.

Parmi les contenus que l’on retrouve dans cette mise à jour, on peut en profiter “Six nouvelles missions avec des personnages et des traditions” liées à Cyberpunk 2077. Sont également inclus articles cosmétiques exclusifs, que nous détaillons ci-dessous, et un nouveau mécanisme de piratage. “C’est du contenu croisé auquel vous ne vous attendiez pas, non?” Ajoutent-ils de Kojima Productions.

Articles cosmétiques

Véhicule Reverse Trike sur le thème du Cyberpunk 2077 avec une puissance de saut améliorée “Silver Hand” inspiré du bras robotique de Johnny Silverhand, équipable et utilisable dans le jeu Nouveaux hologrammes comprenant le signe du symbole SAMURAI et l’hologramme du véhicule Atlas Trauma Team pour certaines constructions Divers articles de mode, dont les lunettes de soleil Johnny Silverhand

Objets cosmétiques, nouvelles missions et nouveau mécanisme jouable

Les mécanismes de piratage aideront Sam à attaquer les machines ennemies de cette manière.. «Les porteurs auront la capacité d’empêcher les pôles de détection de Mule de s’activer pendant un temps limité, d’étourdir les Odradeks ennemis et de pirater les camions Mule pour les arrêter dans leur élan», expliquent-ils de Kojima Productions. Nous vous rappelons que ce patch est exclusif à la version PC du jeu, sur Steam et sur l’Epic Games Store.

“Hideo Kojima libère toute sa créativité avec l’un des jeux les plus originaux et surprenants de ces dernières années, un voyage de pointe pour reconnecter l’humanité qui ne laissera personne indifférent », écrivons-nous dans notre analyse de Death Stranding. Le jeu est également disponible pour PS4. À propos, il convient de noter que Hideo Kojima lui-même a un camée dans le jeu Cyberpunk 2077 (va GamesRadar)