Death Stranding a annoncé hier une collaboration avec Cyberpunk 2077, qui connaît un lancement controversé après que les versions PS4 et Xbox One sont loin d’être optimisées. Productions Kojima présentait une mise à jour PC gratuite qui inclut du contenu supplémentaire lié au jeu de CD Projekt. Une fois cette nouvelle connue, certains utilisateurs ont “puni” le jeu de Hideo Kojima sur le portail Metacritic par la pratique de examen des bombardements, qui consiste à publier des avis très négatifs sur le jeu en question afin de faire baisser votre score.

Death Stranding reçoit un attentat à la bombe pour Cyberpunk 2077

Après la mise à jour de Death Stranding x Cyberpunk 2077, certains utilisateurs ont pris l’initiative de rendre visible leur profond mécontentement. La page Metacritic du jeu a été remplie de commentaires négatifs, faire chuter le score de l’utilisateur à 3,1, loin du 3.5 qu’il avait il y a sept jours, selon Screenrant (va la Wayback Machine). En ce moment la note est à 3,2.

Cet attentat à la bombe contre Death Stranding a été détecté pour la première fois par l’utilisateur de Twitter mrpyo1. “Après quelques recherches, il semble les gens sont en colère que Death Stranding ait collaboré avec Cyberpunk 2077, et font un bombardement d’examen des mois après le lancement“il a écrit.” Je me fiche de Metacritic, mais ont clairement besoin d’un nouveau système. Vous devrez lier votre compte pour prouver que vous avez joué! “Aussi, soupçonnez que certains de ces comptes pourraient être des robots:” Il y a des centaines d’utilisateurs au cours des dernières 24 heures avec un seul avis: Death Stranding 0/10“.

Après avoir creusé, il semble que les gens soient énervés que Death Stranding ait un croisement avec Cyberpunk 2077 et qu’ils examinent fortement le bombardement des mois après son lancement. Je n’aime pas Metacritic mais ils ont clairement besoin d’un nouveau système. Vous devez lier votre compte pour prouver que vous avez joué! 🧐 pic.twitter.com/moBg5UdLE9— Pyo5️⃣ (@ mrpyo1) 17 décembre 2020

La note des utilisateurs de Death Stranding sur Metacritic est tombée à 3,2

Il semble que Metacritic est le seul portail à avoir enregistré cette avalanche de critiques négatives, tandis que la page Steam du jeu Death Stranding est toujours présente une majorité de commentaires positifs par les fans. Pour le moment, de Kojima Productions, ils n’ont pas commenté ce qui s’est passé.

La polémique avec CD Projekt RED et Cyberpunk 2077

Lundi dernier, le portail aussi critique OpenCritic a publiquement accusé le studio polonais d’avoir fait preuve d’un comportement «trompeur et égoïste», ayant délibérément dissimulé l’apparition de Cyberpunk 2077 dans sa version pour PS4 et Xbox One, consoles où le jeu est criblé de bugs (comme sur PC, mais les erreurs sont mineures) et avec une performance qui laisse beaucoup à désirer. De plus, les différences entre le jeu CD Projekt RED et Grand Theft Auto V, un titre qui a fait ses débuts sur les mêmes plateformes en 2013-2014, a également été mise sur la table.

“Ils n’ont permis à personne de commenter ou de revoir le jeu sur les consoles Xbox One ou PlayStation 4. (…) Ils l’ont fait en sachant que ce qu’ils faisaient était mal. C’était trompeur, égoïste et exploiteur. Et ils l’ont fait, de toute façon », ont-ils écrit depuis OpenCritic. Le jeu a un avertissement indiquant la disparité entre la version PC – où elle offre de meilleures performances – et les versions console.