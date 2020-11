Sony Playstation 5 :

Deathloop, le jeu de tir roguelike des créateurs de Dishonored, Arkane Lyon, utilisera dans sa version pour Playstation 5 toutes les particularités de DualSense, le nouveau contrôleur de console: le réponse hépatique qui remplace la vibration traditionnelle, le déclencheurs adaptatifs et haut-parleur. Grâce à ces éléments, le mouvement, rechargement des armes, le brouillage de ceux-ci et même le presque impact des balles chez les protagonistes, comme expliqué dans une publication du blog PlayStation Anne Lewis, Senior Content Manager de Bethesda.

le armes du jeu promet d’être varié et après chaque tentative, à chaque boucle, plus complexe et meilleur. Chacun d’eux a un toucher, un mouvement et une façon d’interagir avec différents ennemis à représenter au commandement. Dans le cas du PT-6 Spiker, un pistolet à clous, ceux-ci sont enfoncés dans le mogolln en haut, et chacun d’eux sera ressenti en commande (similaire aux robots qui entrent dans le DualSense dans la salle de jeu d’Astro).

L’utilisation de la réponse hépatique ne s’arrête pas là. Si un serrures de pistolet, Colt, le protagoniste, vous donne des coups qui seront représentés dans la commande. De plus, ils promettent que le mouvement de personnage sera représenté dans le contrôleur: ce ne sera pas la même chose de courir, glisser, grimper, furtivement ou se téléporter, et cela se sentira également différent courir sur un sol prêt, sur un toit ou tomber dans la neige.

Les déclencheurs adaptatifs sont également utilisés principalement pour percevoir quand une arme se bloque avant même que l’animation n’apparaisse à l’écran. De plus, ils seront plus ou moins tendus, ou rejetteront la pression du doigt, selon le type de balles utilisées; de même, le visant la résistance de déclenchement être différent selon le type d’arme.

le orateur il sera également utilisé au-delà des utilisations typiques, telles que Communications radio Julianna, L’ennemi juré de Colt qui peut être joué par un joueur anonyme. Grâce à lui, vous entendrez également “le clic brusque de la gâchette du pistolet avec lequel vous venez de tirer votre dernière balle”, coups de feu passant de la tête du protagoniste et du bip des mines à proximité.

Sa date de sortie est fixée au mois de mai sur PS5 et PC

Deathloop arrive sur 21 mai 2021 sur PS5 et PC, où il reste à voir si la prise en charge du DualSense sera incluse, puisque Steam prend déjà en charge de nombreuses fonctionnalités du contrôleur. Le titre a une exclusivité console pendant un an, donc son lancement sur Xbox Series X / S ne sera possible qu’au moins le même jour en 2022.