Nous vous présentons à quoi ressemble cette édition Kollector de Mortal Kombat 11 Ultimate.

Mortal Kombat 11 Ultimate, le édition définitive de ce grand jeu de combat, a déjà atteint PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia. Et ça n’a pas seul et avec le jeu simplement, mais l’a fait un édition spéciale appelée Kollector’s Edition.

Depuis octobre dernier, nous vous informons que vous pouvez désormais pré-commander l’édition complète de Mortal Kombat 11 Ultimate Kollector’s Edition exclusivement dans les magasins GAME. Si vous voulez mettre la main sur le l’édition la plus spectaculaire de toutes, nous vous montrons comment est-ce frappant Édition Kollector, qui a comme plat principal le très Casque Sub-Zero grandeur nature.

Passons en revue ce que cela contient spectaculaire Mortal Kombat 11 Ultimate Kollector’s Edition. Avec la l’achat de cette édition est inclus:

Steelbook et Magnet exclusifs, uniquement disponibles dans cette édition.

Une réplique à l’échelle 1: 1 du masque Sub-Zero (35 x 18 x 21 cm).

Le coffret Premium exclusif de l’édition collector.

DLC exclusif Avalanche Sub-Zero.

Manette sans fil pour consoles Xbox One dans une édition spéciale de couleur Sport Blue. Produit Microsoft officiel et original.

Nous vous le montrons en détail, de la taille de la boîte avec tout ce qu’il contient -pour ceux qui l’ont opté et ne l’ont pas encore reçu, ou pour ceux qui y pensent– et se terminant par le clou de l’édition en soi et pour ce que beaucoup Fans de la saga Mortal Kombat ils tomberont amoureux.

Comme vous l’avez peut-être vu dans le déballage, la Le masque Sub-Zero est livré avec un piédestal, auquel il est attaché, pour ceux qui souhaitent l’avoir comme exposant dans un lieu privilégié. De plus, cette édition comprend tous les DLC et le contenu post-lancement du jeu.

Rappelez-vous que Mortal Kombat 11 a déjà vendu plus de 8 millions d’unités, il sera mis à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series X / S et que vous pouvez déjà voir le combat du siècle: Rambo vs Terminator!