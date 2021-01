Sony Playstation 5 :

Nintendo a sorti en décembre 1998 en Espagne (presque un mois auparavant au Japon) l’un des jeux les plus influents de l’histoire: The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour Nintendo 64. Malgré tous les livres qui ont été écrits à ce sujet les informations que la société japonaise elle-même a publiées sur le développement, il y a encore beaucoup détails inconnus, dont certains sont apparus ces derniers jours sur les réseaux sociaux et les forums. Le groupe des conservateurs du jeu vidéo Forêt de l’illusion a découvert un version bêta du titre que la communauté déchiquette, laissant des brevets différences avec le jeu qui a fini par atteindre les magasins.

Voici la cartouche de développement F-Zero X qui contient les données Spaceworld 97 Zelda 64 dans l’overdump. Il ne semble pas y avoir beaucoup de code ou de musique, juste des graphiques et des cartes. Les données Zelda 64 commencent à 0x1000000 en hexadécimal. Https: //t.co/DsFpv5uVau pic.twitter.com/JUyOjGRP5w— Forest of Illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

La ROM a été trouvée dans un cartouche de développement acquis par l’un des membres du groupe qui ne disposait que d’une version de F-Zero X. Cependant, ils ont découvert que cette cartouche avait été réutilisée et contenait auparavant un démo préliminaire d’Ocarina of Time qui sera affiché dans le 1997 Space World. Les Nintendo Space World étaient des foires annuelles organisées par la marque au Japon entre 1989 et 2001 pour présenter ses produits.

Nous avons un prototype de cartouche Nintendo 64 de F-Zero X qui contenait des données d’une première version de Zelda 64 qui se trouvait sur la cartouche. Nous estimons que c’est de Spaceworld 1997. Nous allons examiner cela plus en détail. Bien sûr, tout sera publié. pic.twitter.com/Q5SoAbsdWM – Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

Entre les images, modélisation 3D et documents En japonais trouvés sur la cartouche, il y a de nombreux faits intéressants, tels que des zones qui n’ont pas été utilisées dans le jeu final, des objets qui avaient une apparence ou une utilisation différente et des objets jetés, comme mine terrestre avec un design inspiré de la coquille de Bowser de Super Mario Bros. et des modèles préliminaires des Spirit Stones et de la Loupe de la Vérité.

Wow ÉNORME découverte pour les fans de Zelda OoT! Avant ou autour de la version Spaceworld 97 cachée dans l’overdump d’un chariot F-Zero 😯 # GamingPreservation # DumpYourN64FlashCarts 🙂 Aperçu du contenu de @ hard4games https://t.co/DHHaj3fvuB pic.twitter.com/TZeujhMsPJ— Shane Battye 🎮 (@shanebattye) 19 janvier 2021

Il y a aussi Modèles 3D de notes de musique que, selon des documents analysés par la communauté, Link tiendrait au-dessus de sa tête en jouant une chanson avec l’Ocarina. Au fait, dans cette version Epona n’allez pas là où le joueur utilise cet instrument, mais lorsque vous utilisez une herbe de nica. Parmi les icônes découvertes, il y a aussi pouvoirs pour l’arc qui n’apparaissent pas dans le jeu final.

Soul Medallion en action pic.twitter.com/ARemtFo35B— Zeru @ home (@ zeru64) 19 janvier 2021

Dans cette version, les joueurs pourraient se transformer en Navi

Parmi les éléments découverts qui n’ont pas été inclus, il y a l’utilisation de médaillons de différents types qui conféraient des pouvoirs magiques à Link lors de leur équipement. La lumière permet à Link d’utiliser une attaque similaire aux flèches de lumière, tandis que la sombre fait le protagoniste invisible pour les ennemis. Un autre, le médaillon d’âme, permet au joueur transformer en Navi et naviguer librement dans l’environnement.

pic.twitter.com/KbILU3m3a4— MelonSpeedruns (@MelonSpeedruns) 19 janvier 2021

Des actifs ont également été trouvés et même environnements de donjons illuminés qui ont été éliminés bien qu’ils aient été montrés à la presse du moment, en plus de aperçus du lac Hylia. Les documents révèlent également différences dans la progression du jeu dans certains moments, par exemple, pour entrer dans le Temple du Temps auparavant, vous deviez obtenir toutes les Pierres d’Esprit pour Zelda.

Nous vous recommandons de suivre le Compte Twitter de Forest of Illusion où ils partageront de manière prévisible tous les détails que la communauté découvrira.