Sony Playstation 5 :

Parfois, nous rencontrons des jours où il vaut mieux ne pas sortir du lit, car ils finissent par être une série de catastrophes après l’autre et la seule chose que vous finissez par vouloir est de rentrer chez vous et de vous allonger pour que cette journée fatidique se termine le plus tôt possible.

Mais il y a des moments où même cela ne suffit pas et nous devons nous distraire de quelque manière que ce soit pour ne pas être en mauvaise posture et essayer d’avoir le côté heureux de cette journée négative et horrible que nous subissons, parce que vous savez, le mauvais temps, la bonne mine.

Pour vous faciliter un peu plus les choses aujourd’hui, chez Hobby Consolas, nous avons enquêté parmi les principales plateformes de streaming pour vous en apporter des films heureux avec de bonnes vibrations pour vous remonter le moral sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video.

Mamma Mia! Le film (HBO, Amazon)

Rien de tel qu’une bonne comédie musicale pour nous remonter le moral lors d’une journée horrible. Et Mamma Mia! Le film remplit plus que ces fonctions. Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, Julie Walters, Stellan Skarsgard et Christine Baranski, le film raconte l’histoire d’une jeune femme désireuse de rencontrer son défunt père. Après s’être renseignée sur la vie amoureuse de sa mère, elle rencontre trois candidats possibles qu’elle invite à son mariage pour découvrir qui est son père..

La princesse mariée (HBO)

Un autre des meilleurs films pour vous remonter le moral est The Princess Bride, un film classique mettant en vedette, entre autres, Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin et Chris Sarandon dans lequel un grand-père lit une histoire intéressante à son petit-fils. fantaisie et aventures.

HBO Espagne vous offre une semaine d’essai gratuite lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à son service de séries et de films en streaming.

Ce conte raconte l’histoire d’amour entre la belle Buttercup et Westley. Le jeune homme part faire fortune pour pouvoir l’épouser, mais en chemin son navire est attaqué par le redoutable pirate Roberts. Westley se lance dans une aventure pour retourner auprès de sa bien-aimée tandis que Buttercup, croyant que l’amour de sa vie est mort, accepte d’épouser le prince Humperdinck, héritier du trône Florin. Ici vous pouvez lire notre critique de The Princess Bride.

Ce que nous faisons dans l’ombre (HBO)

Réalisé par et avec Taika Waititi et Jemaine Clement, What We Do in the Shadows est une comédie d’horreur hilarante qui, comme un faux documentaire, il raconte l’histoire de trois vampires qui partagent un appartement en Nouvelle-Zélande et tentent de s’adapter à la vie de la société moderne. Sans aucun doute un bon film pour passer le temps et faire de notre journée.

Le film Lego (Netflix, HBO)

Bien que si ce que vous voulez, c’est passer une journée des plus fabuleuses, il n’y a rien de mieux que de monter le film Lego, le film d’animation amusant de l’univers Lego dans lequel on retrouve une multitude des licences les plus célèbres telles que Batman, Le Seigneur de les anneaux, les Simpsons, Hello Kitty et un long etc.

Si vous voulez divertir les plus petits de la maison sans vous ennuyer, nous vous recommandons ici des films pour enfants à regarder avec des enfants qui n’ennuieront pas les adultes.

Le film raconte l’histoire d’Emmet, un travailleur ordinaire et ordinaire avec peu de compétences pour construire cela Il est accidentellement confondu avec un maître d’œuvre et est impliqué dans une mission folle et dangereuse pour empêcher le méchant Megapresi de détruire la ville des blocs. Ici, nous vous laissons notre critique du film Lego.

Shrek (HBO, Amazon)

Poursuivant avec les films d’animation, nous avons Shrek comme une autre très bonne option pour changer notre humeur pour le mieux. Réalisé par Andrew Adamson et Vicky Jenson qui suivez les aventures de l’ogre Shrek et de l’âne, qui doivent sauver une princesse pour Lord Farquaad afin de retirer toutes les créatures de la forêt qui ont été déportées dans leur marais, rencontrant toutes sortes d’obstacles en cours de route.

Sonic le film (Amazon)

Un film d’animation récent que vous apprécierez également lors d’une mauvaise journée est Sonic: Le film, une comédie amusante basée sur la célèbre mascotte SEGA réalisée par Jeff Fowler et avec James Marsden et Jim Carrey. Vous pouvez jeter un oeil ici à notre critique de Sonic: The Movie.

Des cinéphiles aux cinéphiles chevronnés, tout le monde aime voir une bonne comédie passer un bon moment.

Le film raconte l’histoire de Sonic, un hérisson bleu assez rapide qui a besoin de l’aide du shérif de Green Hill Tom Wachowski pour trouver les anneaux qu’il a perdus et pouvoir aller dans un autre monde et se cacher d’une mystérieuse race qui le suit pour obtenir ses pouvoirs. Mais le diabolique Dr Robotnik est également après la source d’énergie du hérisson afin de le contrôler.

L’amour en fait (Amazon)

Bien qu’il ait ses tristes histoires, la vérité est que L’amour en fait est l’un des meilleurs films pour animer la journée. Avec un casting de la stature de Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Bill Nighy, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, Rowan Atkinson, Billy Bob Thornton et Martin Freeman, entre autres.

Le film nous place à Londres, quelques jours avant Noël, où Diverses histoires sont racontées sur des personnages aussi divers qu’un Premier ministre, une ancienne rock star ou un doublé de films porno, avec l’amour (et le chagrin) comme axe central de ces dates importantes.

Retour vers le futur (Netflix, HBO, Amazon)

Retour vers le futur, tout un film culte réalisé par Robert Zemeckis et mettant en vedette Michael J.Fox, Christopher Lloyd dont l’intrigue tourne autour de Marty McFly, un film qui, en plus de nous divertir, va nous égayer la journée. adolescent dont l’ami, le Dr Emmett “Doc” Brown, a créé une machine à remonter le temps dans une voiture DeLorean.

Nous avons rassemblé dans la liste suivante 10 films de science-fiction différents sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video pour ceux qui recherchent quelque chose de nouveau dans le genre.

Cependant, Certaines complications amènent Marty à voyager accidentellement jusqu’en 1955, où il oblige accidentellement ses parents à ne pas se rencontrer quand ils le devraient, ce qui met en danger sa propre existence.. Avec l’aide du Doc de 1955, Marty devra réunir ses parents avant d’être totalement effacé de l’existence et de retourner dans son temps. Voici notre examen de Retour vers le futur.

Le sens de la vie (Amazon)

Un autre des films idéaux pour être heureux est Le sens de la vie, un tout Film culte de Monty Python dans lequel les comédiens montrent les moments les plus importants du cycle de la vie, de la naissance à la mort. Tout cela comptait avec le style d’humour incomparable du Monty Python, ayant les rires plus que garantis et nous encourageant dans les pires jours.

Ocean’s Eleven (Netflix, HBO, Amazon)

Avec un casting comme George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, Casey Affleck, Scott Caan, Elliott Gould, Bernie Mac, Carl Reiner et Don Cheadle, entre autres, Ocean’s Eleven est une comédie amusante / thriller qui raconte l’histoire de Danny Ocean, un voleur fraîchement sorti de prison qui se prépare à cambrioler l’un des casinos les plus luxueux, réunissant une équipe de onze personnes qualifiées. Cependant, à mesure que le plan se déroule, les choses deviendront de plus en plus compliquées.

Aujourd’hui, nous entrons en mode enquêteur pour recommander dans la liste suivante 10 films d’intrigues et beaucoup de mystère sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video.

Ici, nous terminons notre examen de certains des films heureux avec de bonnes vibrations pour vous remonter le moral sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video. Nous savons qu’il y en a beaucoup d’autres qui remplissent cette fonction, nous vous invitons donc dans les commentaires à recommander des films disponibles sur ces services de streaming que vous considérez pour aider à égayer la journée.