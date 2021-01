Sony Playstation 5 :

Les jeux vidéo et les musées ne vont pas souvent de pair, mais c’est une relation qui s’est renforcée au fil des ans: en Espagne, nous avons de bons exemples d’expositions liées aux jeux vidéo, par exemple, et dans de nombreux autres musées à travers le monde, les installations qui incluent les jeux vidéo sont à l’ordre du jour . Le contraire se produit de la même manière: de plus en plus de studios incluent des niveaux qui se produisent dans les salles d’exposition.

De manière inattendue, peut-être par hasard, en 2020, nous avons vu de nombreux musées de jeux vidéo: de Final Fantasy VII Remake à Spider-Man: Miles Morales a des niveaux qui se déroulent dans un musée et qui est une partie fondamentale de l’expérience. Sans parler de The Last of Us Part II ou Animal Crossing: New Horizons. Maintenant, ces musées fictifs ont été analysés par des experts du domaine grâce à l’initiative de la chaîne YouTube MinnMaxShow.

Les musées du jeu vidéo analysés par des musiciens experts

Plusieurs personnes liées à la muséologie, certains directeurs de musée, d’autres en charge de sections spécifiques, ont participé à la dernière vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes à analyser toutes ces recréations virtuelles de musées de leur point de vue professionnel, donnant son point de vue sur la façon dont les conceptions des salles d’exposition, des pièces et, en général, des salles dans lesquelles ces niveaux de jeux vidéo se déroulent ont été réalisées.

Certains jeux ont mieux passé l’analyse que d’autres: Finale Remake de Fantasy VII, par exemple, ils semblent avoir certains défauts et problèmes lors de l’établissement d’un dialogue avec la personne qui devait leur rendre visite. Les experts ont détecté divers problèmes de conception d’itinéraire, ainsi qu’un manque flagrant de services de base, tels que des panneaux expliquant les travaux ou des poubelles et des salles de bains.

Celui qui semble mieux ressortir est la reconstitution du musée de The Last of Us Part II, bien que l’un des experts explique que ce musée particulier n’existe pas en réalité. Il semble que la conception de Ce musée fictif a été créé à partir de certaines pratiques muséales courantes dans les musées nord-américains, à tel point que l’impression de la plupart de ces experts est celle d ‘«avoir déjà été ici». À ce niveau, nous savons que Naughty Dog a mis deux ans à concevoir.

Animal Crossing: Nouveaux horizons il a aussi un bon musée, selon ces experts. La plupart d’entre eux ont convenu que Socrate a fait du bon travail en concevant ses chambres, notamment en ce qui concerne les explications de chaque œuvre, son étiquetage et son panneau d’affichage.

L’un des inconvénients du musée du jeu Switch, oui, c’est que les experts ne sont pas d’accord sur la disposition des copies, car ils pensent que placer les fossiles du Jurassique si près de ceux du Crétacé peut prêter à confusion pour les visiteurs, puisque les deux périodes sont chronologiquement beaucoup plus séparées.

Miles Morales, le protagoniste du nouveau jeu Insomniac Games, visite également un musée dans les dernières étapes du jeu. C’est l’Oscorp Science Center, un bâtiment qui a enchanté les experts, même si certains d’entre eux se sont demandé si ce n’était pas pour la manière dont Spider-Man accède en se suspendant aux objets de l’exposition et en obtenant une vue privilégiée. : “Nous ne laissons généralement pas les visiteurs sauter sur les ailes [del trasbordador espacial]”dit un des experts en riant.

À la fin de cette curieuse vidéo, des experts expliquent comment la pandémie de coronavirus de 2020 a affecté négativement les muséescar il a interdit l’entrée du public pendant de nombreuses années. Ceux qui ont participé à cette initiative encouragent les téléspectateurs à s’impliquer dans leurs musées locaux, soit en faisant un don ou en faisant du bénévolat, soit simplement en partageant leur contenu en ligne.