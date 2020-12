Sony Playstation 5 :

Depuis le lancement de PS5 et Xbox Series X / S on a vu comment les spéculateurs ont profité de problèmes de stock des deux consoles pour acheter des unités et les revendre à un prix beaucoup plus élevé que le prix officiel. C’est quelque chose qui s’est produit dans toutes les régions du monde, y compris en Espagne, mais maintenant Au Royaume-Uni, un groupe politique a demandé au Parlement britannique de légiférer contre ces actions.

Plus précisément, il y a eu six membres du Parti national écossais qui ont présenté une motion au Parlement du Royaume-Uni dans laquelle ils demandent d’agir contre la revente à des prix exorbitants de PS5, Xbox Series X / S et de tout autre type de consoles ou de composants informatiques. Directement demandé interdire la vente de ce type de marchandises à des prix manifestement bien supérieurs au prix de vente conseillé.

Interdire la revente et l’achat de robots est considéré comme un crime

Cette semaine, nous avons vu une étude qui souligne que les spéculateurs ont déjà réalisé plus de 28 millions de dollars de bénéfices avec la revente de PS5 et Xbox Series X / S à des prix exorbitants. En tout plus de 60000 consoles auraient été revendues sur eBay uniquement génération, y compris les chiffres des deux modèles de chaque console.

À ce jour, cette proposition a déjà été signée par un total de 15 députés. En cas de débat, la chambre pourrait stipuler le type de poursuites judiciaires à entreprendre pour freiner ces activités: législation éventuelle dans le style de l’interdiction de la revente de billets, bien qu’il soit également spécifiquement cherché à envisager d’acheter en ligne via bots un acte criminel.

C’est précisément au Royaume-Uni qu’un groupe de spéculateurs a fait son mois d’août particulier: il s’agit CrepCheifNotify, une sorte de société qui facture les utilisateurs pour leur donner les outils nécessaires pour acheter les objets désirés et les revendre à un prix plus élevé. Ce groupe propose des informations et des logiciels qui facilitent les achats en ligne, mais pour accéder à tout cela, ses utilisateurs doivent s’acquitter d’une redevance. redevance mensuelle. Grâce à cela, ils prétendent avoir acheté des milliers de PS5 et Xbox Series X / S, bien que certains disent que c’est un mensonge et qu’il y a même eu des annulations massives par les magasins.