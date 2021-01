Sony Playstation 5 :

Diverses sources indiquent une sortie de la rumeur refait par Pokémon Diamond & Pearl pour Nintendo Switch à Novembre 2021. Les révisions de la quatrième génération de la saga, sortie en Espagne sur Nintendo DS en 2007, feront partie de la célébration de la 25e anniversaire de la saga par The Pokémon Company.

Le site Internet du Centro Pokmon assure, selon “sources proches de l’entreprise”, que les remakes sont annoncer officiellement en février. Ils soulignent également qu’il ne s’agira pas de critiques similaires à Pokémon: Allons-y, Pikachu! / Allons-y, Evoli!, Qui a changé la mécanique de base, mais garder le style jouable classique.

Le même support a découvert que le domaine a été activé “diamondpearl.pokemon.com”, bien que lors de la tentative d’accès, il affiche un erreur 403 (l’utilisateur n’a pas l’autorisation d’accéder au site Web), ce qui indiquerait que l’entreprise crée du contenu pour cette adresse afin d’annoncer les jeux.

Dans le même temps, l’initié spécialisé dans Nintendo @KeliosFR a assuré en novembre de l’année dernière, rappelle le média VGC, que le date de sortie de ces remakes seraient en novembre 2021 (les jeux de la saga dernièrement sont toujours diffusés ce mois-ci). Ledit initié a avancer avec certitude dans les annonces précédentes de Nintendo Direct, bien que j’aie également divulgué qu’une Nintendo Direct complète serait publiée en juillet dernier et que c’était finalement une ND Mini, bien que la date soit correcte.

Les remakes précédents ont été publiés après des générations de Pokémon

Bien sûr, ni Nintendo ni The Pokmon Company n’ont commenté ces rumeurs, alors prenez cette information avec la pince à épiler jusqu’à ce que les entreprises s’expriment. Mais même ainsi, parmi les fans de la saga, il est presque certain que ces remakes seront annoncés et / ou sortis cette année. Jusqu’à présent, ils ont été remakes des trois premières générations des jeux Game Freak (Pokémon Leaf Green & Fire Red pour Game Boy Advance, Pokémon Gold et Silver pour Nintendo DS et Pokémon Rub Omega & Alpha Sapphire pour Nintendo 3DS).

À cela, il faut ajouter que les premières de ces remakes ont eu lieu entre les sorties de nouvelles générations de la saga Pokmon. Aussi, de The Pokémon Company, ils sont partis indices astucieux au cours des derniers mois qui, pour les fans, font allusion à l’existence de ces remakes.

En 2021, le 25e anniversaire de la saga est célébré. La société Pokémon a promis, en plus du merchandising et des événements, de nouveaux jeux. Pour le moment, New Pokémon Snap est annoncé pour le 30 avril et Pokémon Unite pour une période de l’année. Lorsqu’en 2016, ils ont célébré le 20e anniversaire Soleil et Lune, Pokémon GO, les versions Wii U de Pokémon Mysterious World: Blue & Red Rescue Team CV, le CV original de Pokémon Rouge / Bleu / Jaune de Game Boy pour Nintendo 3DS, Pokémon Mega Mysterious World, sont sortis de la série. Tournoi Pokkn et la version japonaise du détective Pikachu.