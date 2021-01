Sony Playstation 5 :

Desperados III a ouvert les portes du Far West après ses débuts en Espagne et dans le monde l’été dernier, les deux sur PC comme sur PS4 et Xbox One. Développé par Jeux Mimimi et THQ Nordique, c’est un jeu de stratégie en temps réel qui nous permet de contrôler un groupe de hors-la-loi et de cow-boys. Cependant, les utilisateurs de Nintendo Switch semblent ne pas avoir essayé ce titre sur la plate-forme hybride. Comme l’indique l’étude de développement elle-même, il n’est pas prévu de sortir le jeu sur cette console.

Desperados III exclut le lancement sur Nintendo Switch

Moritz Wagner, concepteur principal du développeur Jeux Mimimi, a récemment accordé une interview à la chaîne YouTube GamerHub TV. Au cours de cette conférence, il a indiqué que bien que le studio de développement soit un grand fan de la console hybride, sont également conscients que le processeur du jeu n’est pas compatible avec la console Nintendo. Bien qu’ils aient déjà étudié la possibilité de faire ce port, enfin ont exclu d’aller de l’avant avec ces plans.

“Nous adorons Nintendo Switch, en particulier notre patron”Fit remarquer Wagner. «C’est un grand fan. [Pero] Je ne pense pas que cela fonctionnera. Nous essayons cela depuis un certain temps. C’est quelque chose qui revient toujours. Parfois, THQ nous dit: «Eh bien, nous pourrions leur demander d’enquêter sur le chemin. Peut-être pourraient-ils faire un port. Le fait est que le jeu est très exigeant“.

Parmi les questions les plus difficiles lors de la réflexion sur cette version, Wagner souligne le processeur du jeu. “C’est un gros problème même pour les consoles normales, qui exécutent déjà le jeu. Ce que vous pourriez ne pas croire, parce que ce n’est pas un Red Dead ou quelque chose après tout, n’est-ce pas? ” exclure complètement la possibilité le jeu finit par faire ses débuts sur Switch.

“Je ne pense pas que ça va arriver.”Continua Wagner. “J’espère que cela arrivera un jour. Nous le réévaluons toujours si quelque chose de nouveau survient, mais le jeu ne fonctionne tout simplement pas. Peut-être s’il existe une version plus récente de Switch qui est un peu plus puissante, est quelque chose que nous pouvons analyser à nouveau. Je ne sais pas s’ils recherchent actuellement quelque chose, mais malheureusement c’est un “ non ” dans un proche avenir“.

Un modèle Switch Pro?

La vérité est que l’idée que cette année, nous voyons, au moins, l’annonce de un nouveau modèle de Nintendo Switch a pris du poids ces dernières semaines. D’une part, les analystes soulignent directement que 2021 est présentée comme le bon moment pour cette annonce. En outre, récemment, il y a eu une fuite avec des détails présumés faisant allusion à ce système.

“L’année dernière, je n’étais pas convaincu qu’il y aurait un nouveau modèle Switch phare en 2020, mais il est plus logique de publier une version mise à jour en 2021“dit l’analyste Piers Harding-Rolls par Ampere Analysis. “Je suis actuellement en train de mélanger une version mise à jour de Switch parmi mes prévisions pour 2021“.