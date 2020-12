Sony Playstation 5 :

Bungie posté dans la nuit du 8 décembre mise à jour pour les consoles de nouvelle génération extrait de Destiny 2: Beyond the Light. Les joueurs du looter shooter dans PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S Ils peuvent être mis à jour gratuitement à partir des versions PS4 et Xbox One respectivement. Sur les deux consoles les plus puissantes, le jeu fonctionne 60 images par seconde et résolution dynamique maximale 4K, alors que en Xbox Series S fonctionne à 60 ips avec une résolution de 1080p.

En plus de l’incorporation du réglage du champ de vision (FOV) dans les trois versions, les temps de charge plus courts et le jeu intergénérationnel (Les utilisateurs de Xbox One peuvent jouer avec Xbox Series et PS4 avec PS5), ceux qui jouent à partir de Xbox Series X et PS5 et ont un téléviseur ou un moniteur compatible peuvent jouer à Crucible, le PvP, à 120 images par seconde, bien qu’il ne soit pas spécifié à quelle résolution.

Une nouvelle aventure rare et un donjon arrivent

Ce mercredi également deux contenus importants ont été introduits. Ceux qui ont le Season Pass Season of the Hunt peuvent accéder au Arme de poing Moonhawk exceptionnelle, du premier Destiny, après avoir terminé une mission pour le Corbeau. De plus, tous les joueurs de Beyond the Light peuvent accéder à un nouveau donjon, Prophecy, qui a lieu dans le royaume de IX.

Bungie a annoncé hier un grand nombre de changements et actualités pour Destiny 2, de la possibilité d’habiller le Guardian au goût du joueur sans affecter les statistiques avec le Transmog, à l’ajout de deux manches dans la saison 13 (Fallen SABRE et Devil’s Lair), en plus de l’attente jeu multiplateforme, qui est reconfirmée pour 2021.

Destiny 2: Beyond Light est disponible en Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. Toutes les extensions de jeu sont sur Xbox Game Pass pour console et seront bientôt ajoutées au Xbox Game Pass pour PC.