Robert Brookes, concepteur narratif de Destiny 2, a confirmé via son compte Twitter personnel que Osiris et Saint-14, deux gardiens bien connus du jeu Bungie, ils sont homosexuels et ils entretiennent une certaine relation amoureuse dans la tradition du jeu. C’est quelque chose qui a récemment soulevé des soupçons dans la communauté après avoir trouvé des indices dans le jeu qui l’indiquaient.

Comme indiqué par DualShockers, la relation entre les deux personnages a toujours été très proche, ou du moins aussi proche que Destiny 2 le permet, et dans certains détails du monde des indices ont été trouvés indiquant que les deux avaient une histoire d’amour. C’est surtout dans la nouvelle saison que plus de détails qui pointent vers cette direction ont été trouvés, comme une lettre de Saint-14 dans laquelle il se réfère à Osiris comme “mon phénix fougueux” et mentionne qu’ils sont ensemble par un autre personnage, Drifter.

Alors oui, Saint et Osiris sont gay. Ça l’a toujours été. Vous pouvez créer le meme vous-mêmes. – Robert Brookes 💖💜💙 (@Sphynxian) 28 novembre 2020

Brookes contre queerbaiting

Avant les Cabalas, Robert Brookes a voulu confirmer que les deux sont bel et bien homosexuels: “Quand je rejoins Bungie J’ai toujours pensé que Saint-14 et Osiris avaient une relation amoureuse parce que, en tant qu’homme queer, leur romance avait un sens pour moi.. J’ai découvert que mon interprétation était correcte lorsque je suis devenu concepteur narratif pour l’entreprise et cela m’a fait très plaisir », dit-il dans son long fil Twitter.

Le concepteur narratif actuel de Destiny 2 explique comment il a toujours dépeint les deux personnages comme des hommes homosexuels et explique qu’il a pu commencer à le faire à partir de sa position lorsqu’il s’est levé, même si le jeu n’a pas laissé beaucoup de place pour développer une intrigue romantique: “Ce sont des personnages. sobre et nuancé. Il n’y a jamais eu d’espace pour énoncer sans équivoque leurs identités. Mais les nuances se perdent à une époque de queerbaiting. “

le queerbaiting se définit comme une pratique de produits fictifs dans laquelle les scénaristes suggèrent que deux personnages non hétérosexuels ont une relation amoureuse mais ne la rendent jamais effective, c’est pourquoi Robert Brookes voulait s’enfuir Dès que possible.

Surtout, explique-t-il, car en tant qu’homme queer, il sait que la représentation compte: “La représentation compte. Que ce soit votre orientation sexuelle, votre race, votre culture. Cela aide à s’identifier à soi-même, à se comprendre et à se sentir visible. Ceci est particulièrement puissant pour les groupes de personnes toujours confrontés à la marginalisation. et la persécution juste à cause de la façon dont ils sont nés », dit-il après avoir raconté une histoire personnelle sur le manque de représentation dans son enfance l’a empêché de comprendre sa propre identité sexuelle.

Brookes renvoie également à un message de lui d’il y a quelques semaines dans lequel heureux de pouvoir travailler chez Bungie, une entreprise qui vous permet de vous exprimer librement: “Travailler dans une entreprise soucieuse de la représentation, écoute les voix marginalisées et prend au sérieux les contributions des comités de diversité et d’inclusion dans toutes les disciplines, c’est vraiment une sensation exceptionnelle. J’ai tendance à ne pas parler beaucoup de mon identité queer, mais je l’ai fait chez Bungie. “

Destiny 2: Beyond the Light est la dernière extension du jeu de Bungie, qui est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC. Pouvez-vous lire notre analyse ici.