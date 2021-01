Sony Playstation 5 :

Les jeux PS Plus de février ont été annoncés aujourd’hui, une série de titres que les joueurs PS5 et PS4 abonnés à ce programme pourront obtenir gratuitement à partir de mardi 2 février. Parmi eux, nous trouvons Destruction AllStars, une frénésie multijoueur qui combine des combats de héros à la fois à pied et en véhicule. Compte tenu de sa sortie imminente, PlayStation a publié aujourd’hui une vidéo complète montrant son gameplay.

Dans la vidéo que vous pouvez voir sous ces lignes, 7 minutes de jeu de Destruction AllStars, en faisant le tour de tous ses mécanismes et points clés des jeux en ligne: à partir du moment où nous choisissons notre personnage et l’arène dans laquelle nous nous battrons jusqu’à ce que quelqu’un parvienne à remporter la victoire, en passant par le saut sur le champ de bataille et les options de personnalisation, entre autres.

Un regard en profondeur sur la proposition originale de Destruction AllStars

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, quand le jeu commence, notre personnage part à pied et tout le monde saute sur le terrain en même temps. C’est alors qu’une course commence à monter dans notre véhicule, ou tout autre d’ailleurs, car bien que chaque héros ait sa propre voiture, tout le monde peut conduire tout le monde et le voler même aux autres joueurs.

Au cours de ce gameplay étendu, nous pouvons voir certains des points clés de Destruction AllStars, tels que le types de véhicules là-bas – certains plus rapides, d’autres plus robustes-, ou le différentes compétences de personnageoui, cette fois, ils se concentrent sur Shyft et Lupita, deux des héros du jeu. Une bande-annonce mettant l’accent sur certains des personnages de l’équipe Destruction AllStars a également été récemment publiée.

Quand Destruction AllStars fait ses débuts le 2 février prochain exclusivement pour PS5 – gratuit pour les membres PS Plus pendant deux mois – je le ferai avec une série de modes de jeu, étant la compétition de base la norme mais en incluant quelques autres qui modifient les règles et les scénarios. En dehors de cela, les responsables ont déjà confirmé qu’il y aura un division saisonnière avec un nouveau contenu qui sera ajouté périodiquement.