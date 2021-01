Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne a publié un nouvelle bande-annonce de Destruction AllStars, le nouveau jeu de Lucid Games lancé sur PS5 le mois prochain. Cette nouvelle vidéo est axée sur personnages de ce titre particulier, une série de héros qui affronteront les volants de leurs véhicules uniques dans des batailles rangées, mais que nous pourrons également conduire à pied lorsqu’ils détruisent notre voiture.

Dans la vidéo que vous pouvez voir sous ces lignes, ils sont affichés sept des 16 caractères que nous pouvons contrôler dans Destruction AllStars. Chacun d’eux possède un ensemble de compétences spécifiques à la fois à pied et au volant de la voiture. Dans cette bande-annonce frénétique, nous pouvons jeter un oeil à la Last Barricade, Boxtop, Harmony, Sgt. Recue, Tinkle Riot, Genesis et Jian.

Destruction AllStars, la prochaine grande exclusivité PS5

Lucid Games avait déjà présenté la liste complète des personnages auparavant, mais ce c’est la première fois que nous voyons chacun d’eux en mouvement. L’une des choses les plus intéressantes à propos de ce titre est que n’importe lequel de ces pilotes peut conduire n’importe quelle voiture, c’est donc à nous de décider quel type de gameplay nous voulons réaliser et quelle stratégie combine le mieux avec les compétences de notre pilote préféré.

Destruction AllStars a tous les ingrédients pour essayer de devenir le prochain grand phénomène du jeu en ligne, d’une liste charismatique de personnages à divers modes allant du plus difficile et du plus compétitif au plus axé sur le plaisir. Incluez également un division par saisons, skins, véhicules neufs …

Ce titre multijoueur de Lucid Games profitera également de la nouvelle console de la société, en particulier en ce qui concerne la réponse optique et les déclencheurs adaptatifs du DualSense, bien qu’il prenne également en charge les effets visuels Crip Dynamic 4K. Destruction AllStars sera lancé en février sur PS5. Au cours des deux premiers mois suivant sa création, il peut être obtenu gratuitement en tant que membre de PS Plus.